11 вересня 2026. До Умані прибуло понад 45 тисяч паломників-хасидів. Саме в Умані розташована могила духовного лідера хасидів і вони вірять, що святкування там Нового року принесе щастя. Цьогоріч в місті очікують близько 40 тисяч хасидів. / © Getty Images