ТСН.ua зібрав усі важливі події у фото. Як прожила Україна цей тиждень — дивіться далі. 6 вересня 2026. Віткофф і Кушнер вперше приїхали до Києва. Напередодні посланці Трампа зустрілися з Путіним у Москві. 6 вересня 2026. Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила виступ на Відкритому чемпіонаті США 2026 року. Протягом 7 вересня армія РФ майже 30 разів атакувала чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. 8 вересня 2026. Людмила і Леонід Ризняк одружилися у Києві попри атаку. 8 вересня 2026. Російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару загинула людина, ще четверо отримали поранення. 9 вересня 2026. Володимир і Олена Зеленські відвідали похорон короля Норвегії Гаральда V. 9 вересня 2026. Обстріл Києва. 10 вересня 2026. Окупанти вдарили по ТРЦ у Павлограді: п’ятеро людей загинули, 67 поранені. 11 вересня 2026. Окупанти завдали удару по приватному сектору міста Краматорськ. Унаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та автомобіль. Є жертви. 11 вересня 2026. До Умані прибуло понад 45 тисяч паломників-хасидів. Саме в Умані розташована могила духовного лідера хасидів і вони вірять, що святкування там Нового року принесе щастя. Цьогоріч в місті очікують близько 40 тисяч хасидів. 11 вересня 2026. У Львові колишній прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон презентував український переклад своїх мемуарів «Кайданів нема» (Unleashed), яка вийшла друком у Vivat. Подія відбулася в межах 33-BookForum. 12 вересня 2026. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх після перемоги на Абсолютному чемпіонаті світу-2026 увійшла в історію світової легкої атлетики. 12 вересня 2026. Росія влаштувала комбіновану атаку по Одесі. За даними місцевої влади, понад 20 постраждалих. 12 вересня 2026. У Луцьку внаслідок російського удару загорілися вагони потяга.