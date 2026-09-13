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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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810
Час на прочитання
2 хв

Влучання у ТЦ у Павлограді, терор по Києву, візит Джонсона та хасиди в Умані — Україна у фото, 6-13 вересня

Цього тижня Україна знову пережила пекельні дні. Росія безжально била по наших містах. Усі важливі події — у фото.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Обстріл Києва 8 вересня

Обстріл Києва 8 вересня / © Getty Images

ТСН.ua зібрав усі важливі події у фото. Як прожила Україна цей тиждень — дивіться далі.

6 вересня 2026. Віткофф і Кушнер вперше приїхали до Києва. Напередодні посланці Трампа зустрілися з Путіним у Москві. / © Associated Press

6 вересня 2026. Віткофф і Кушнер вперше приїхали до Києва. Напередодні посланці Трампа зустрілися з Путіним у Москві. / © Associated Press

6 вересня 2026. Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила виступ на Відкритому чемпіонаті США 2026 року. / © Associated Press

6 вересня 2026. Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила виступ на Відкритому чемпіонаті США 2026 року. / © Associated Press

Протягом 7 вересня армія РФ майже 30 разів атакувала чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. / © Getty Images

Протягом 7 вересня армія РФ майже 30 разів атакувала чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. / © Getty Images

8 вересня 2026. Людмила і Леонід Ризняк одружилися у Києві попри атаку. / © Associated Press

8 вересня 2026. Людмила і Леонід Ризняк одружилися у Києві попри атаку. / © Associated Press

8 вересня 2026. Російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару загинула людина, ще четверо отримали поранення. / © Associated Press

8 вересня 2026. Російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару загинула людина, ще четверо отримали поранення. / © Associated Press

9 вересня 2026. Володимир і Олена Зеленські відвідали похорон короля Норвегії Гаральда V. / © Associated Press

9 вересня 2026. Володимир і Олена Зеленські відвідали похорон короля Норвегії Гаральда V. / © Associated Press

9 вересня 2026. Обстріл Києва. / © Associated Press

9 вересня 2026. Обстріл Києва. / © Associated Press

10 вересня 2026. Окупанти вдарили по ТРЦ у Павлограді: п’ятеро людей загинули, 67 поранені. / © ДСНС

10 вересня 2026. Окупанти вдарили по ТРЦ у Павлограді: п’ятеро людей загинули, 67 поранені. / © ДСНС

11 вересня 2026. Окупанти завдали удару по приватному сектору міста Краматорськ. Унаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та автомобіль. Є жертви. / © ДСНС

11 вересня 2026. Окупанти завдали удару по приватному сектору міста Краматорськ. Унаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та автомобіль. Є жертви. / © ДСНС

11 вересня 2026. До Умані прибуло понад 45 тисяч паломників-хасидів. Саме в Умані розташована могила духовного лідера хасидів і вони вірять, що святкування там Нового року принесе щастя. Цьогоріч в місті очікують близько 40 тисяч хасидів. / © Getty Images

11 вересня 2026. До Умані прибуло понад 45 тисяч паломників-хасидів. Саме в Умані розташована могила духовного лідера хасидів і вони вірять, що святкування там Нового року принесе щастя. Цьогоріч в місті очікують близько 40 тисяч хасидів. / © Getty Images

11 вересня 2026. У Львові колишній прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон презентував український переклад своїх мемуарів «Кайданів нема» (Unleashed), яка вийшла друком у Vivat. Подія відбулася в межах 33-BookForum. / © Getty Images

11 вересня 2026. У Львові колишній прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон презентував український переклад своїх мемуарів «Кайданів нема» (Unleashed), яка вийшла друком у Vivat. Подія відбулася в межах 33-BookForum. / © Getty Images

12 вересня 2026. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх після перемоги на Абсолютному чемпіонаті світу-2026 увійшла в історію світової легкої атлетики. / © Associated Press

12 вересня 2026. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх після перемоги на Абсолютному чемпіонаті світу-2026 увійшла в історію світової легкої атлетики. / © Associated Press

12 вересня 2026. Росія влаштувала комбіновану атаку по Одесі. За даними місцевої влади, понад 20 постраждалих. / © ДСНС

12 вересня 2026. Росія влаштувала комбіновану атаку по Одесі. За даними місцевої влади, понад 20 постраждалих. / © ДСНС

12 вересня 2026. У Луцьку внаслідок російського удару загорілися вагони потяга. / © ДСНС

12 вересня 2026. У Луцьку внаслідок російського удару загорілися вагони потяга. / © ДСНС

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