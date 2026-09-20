Нова повітряна кампанія набирає обертів: у FT дізналися, що РФ намагається знищити в Україні

Атака на склади

Реклама

Росія розгорнула нову повітряну кампанію, яка дедалі сильніше б’є по українській економіці. Наприкінці серпня та на початку вересня під ударами опинилися торговельні центри, склади й розподільчі центри, що призвело до перебоїв у роботі великих компаній.

Про це пише Financial Times.

Реклама

Головна мета російських атак — знищити економіку України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета російських атак — завдати максимальних збитків українській економіці та послабити опір країни.

Реклама

«Росія хоче знищити українську економіку і таким чином зламати наш опір», — сказав Зеленський.

Наслідки ударів уже відчули споживачі. У Києві зафіксували перший дефіцит окремих товарів у супермаркетах від перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Зокрема, в деяких магазинах Novus на порожніх полицях з’явилися плакати: «Росія знищила цей продукт».

Росія знищила майже половину сучасних складів

За словами українського підприємця та засновника торгових мереж Eva і Varus Руслана Шостака, із 5 млн кв. м сучасних складських приміщень в Україні було знищено 2,1 млн кв. м.

При цьому лише протягом останніх місяців було пошкоджено або знищено близько 900 тисяч кв. м складських площ.

Реклама

Під ударами опинилися сталеливарні заводи

Російські балістичні ракети також завдали серйозного удару по українській металургії. На початку вересня атаки вивели з ладу три основні сталеливарні підприємства України, розташовані у промислових центрах Запорізької та Дніпропетровської областей. Внаслідок ударів загинули 17 працівників.

У четвер дві балістичні ракети знову влучили в об’єкт у Запоріжжі. Це був уже четвертий обстріл сталеливарного заводу менш ніж за місяць.

«Метінвест» та «АрселорМіттал» заявили, що їхні підприємства, які разом виробляють близько 90% сталі в Україні, наразі простоюють.

Російські дрони атакують залізницю

Окремо російські безпілотники атакували залізничну інфраструктуру на заході України. За даними Financial Times, один із ударів припав на залізничну колію лише через кілька хвилин після того, як іноземні високопосадовці перетнули польський кордон.

Реклама

Україна може втратити $1,5 млрд податкових надходжень

Російські атаки можуть завдати значних збитків і державному бюджету. Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що через удари країна може втратити близько 1,5 млрд доларів податкових надходжень.

Це відбувається на тлі нового дефіциту бюджету, який, за його оцінкою, цього року становитиме 27 млрд доларів.

Блокада Чорного моря також б’є по економіці

За оцінками українського уряду, російська блокада Чорного моря коштує Україні близько 1,5% ВВП.

Міністр сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що альтернативні маршрути дають змогу експортувати лише близько 40% звичайних обсягів української сільськогосподарської продукції.

Економіка України може не зрости цього року

Головна економістка київського інвестиційного банку Dragon Capital Олена Білан вважає, що Україна навряд чи продемонструє економічне зростання цього року.

Вона також попередила, що компанії, які постраждали від ударів по складській інфраструктурі, можуть бути змушені перекласти частину додаткових витрат на споживачів.

«Йде війна на виснаження, а тепер ще й економічна війна на виснаження — Росія намагається якомога більше нашкодити економіці України, як і Україна», — сказала Білан.

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, напередодні ввечері Росія атакувала Київську область. Російський «Шахед» вбив у Глевасі Фастівського району матір та двох 3-річних дітей. За словами омбудсмена Лубінця, дрон влучив у будинок, де мати саме вкладала їх спати.

Також вранці померла ще одна дитина, яка отримала поранення під час російського обстрілу у районі Вишгороду Київської області. Таким чином, загальна кількість загиблих в області — троє дітей та жінка.

Новини партнерів

Новини партнерів