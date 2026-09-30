- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 3 хв
Трамп готує нові угоди з Путіним: про що домовляються в розпал війни в Україні — ЗМІ
Для команди Трампа діалог із Кремлем дедалі більше виходить за межі завершення війни. Поки в Україні тривають російські атаки, США вже промацують ґрунт для майбутніх енергетичних угод із РФ.
Спецпосланець Владіміра Путіна та керівник російського фонду прямих інвестицій Кірілл Дмітрієв провів у Вашингтоні переговори з американськими посадовцями. Головною темою зустрічі стала потенційна співпраця в енергетичній сфері США та РФ після завершення війни в Україні. Дональд Трамп почав шукати вигоди від РФ ще до того, як в Україні закінчиться війна.
Про це пише The Telegraph.
США веде вигідні переговори з РФ: про що йдеться
За даними Reuters, у понеділок представник Кремля зустрівся з чиновниками Міністерства фінансів та Міністерства енергетики США. Американська сторона охарактеризувала ці перемовини як «конструктивні».
Сам факт такої нетипової зустрічі свідчить про готовність Вашингтона та Москви закладати підґрунтя для майбутніх бізнес-домовленостей ще до фактичного припинення повномасштабної війни в Україні.
Посадовець підтвердив, що під час візиту Дмитрієва обговорювали питання «мирного врегулювання російсько-українського конфлікту та можливих американсько-російських енергетичних ініціатив після завершення війни».
Переговори відбуваються на тлі стурбованості Білого дому зростанням цін на пальне. Цей стрибок зумовлений загостренням протистояння з Іраном, а також успішними ударами українських далекобійних дронів по російських нафтових об’єктах. Як повідомляє видання The Atlantic, команда Дональда Трампа наразі опрацьовує план, за яким Білий дім може пом’якшити санкції на Росію в обмін на звільнення політв’язнів.
Такий крок дозволив би Трампу реалізувати одразу кілька завдань: розширити формат діалогу з Кремлем за межі суто українського питання, відкрити шлях до вигідних угод щодо російської нафти, дизелю й критично важливих мінералів, а також визволити політв’язнів.
Водночас ці рішення викликають різке обурення в Україні та серед європейських союзників, які, навпаки, намагаються посилити економічний тиск на Москву, аби змусити її до реальних перемовин.
Візит Дмітрієва став продовженням нещодавньої поїздки спецпосланців Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — до Москви, де вони зустрічалися з Путіним задля відновлення мирного процесу під проводом США. За словами Кушнера, зятя американського президента, саме «угоди про процвітання» є ключовим елементом переговорної стратегії адміністрації Трампа.
Зі свого боку Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку закликав допомогти Україні завершити війну «до зими». Виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, Зеленський звернувся до міжнародної спільноти з вимогою перекрити фінансові потоки агресора.
Спроби налагодити діалог відбуваються на тлі активізації російських атак на Київ та інші міста України із застосуванням реактивних дронів удень, а балістики вночі.
Втретє до Москви їде спецпосланець Ватикану
Нагадаємо, Папа Римський відправив до Росії свого спецпосланця, кардинала Маттео Дзуппі, для проведення чергового раунду переговорів щодо війни в Україні. Це вже третій візит кардинала до Москви — попередній відбувся майже два роки тому, а в липні він також відвідував Україну. Зустрічі з представниками російської влади заплановані на три дні.
Основними темами перемовин є розв’язання гуманітарних питань: доля депортованих до РФ українських дітей з окупованих територій, обмін військовополоненими та допомога цивільному населенню.
У рамках цієї місії Ватикан розглядає запити обох сторін, прагнучи розвивати розпочатий діалог задля зменшення страждань від війни та сприяння її якнайшвидшому завершенню.