"Проблема була в мені": Тоня Матвієнко викрила випадок, який ледь не знищив її шлюб з Мірзояном

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

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Українська співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про кризу, яка свого часу виникла в її шлюбі з Арсеном Мірзояном.

Артистка пов’язує той непростий період із важкою втратою — смертю її мами, легендарної співачки Ніни Матвієнко. Тоня не стала розкривати подробиці сімейної ситуації, однак зізналася, що тоді її емоційний стан поставив під удар шлюб з Арсеном.

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«Після смерті мами у мене був колосальний стрес. Це була проблема в мені. На це треба час і підтримка близьких, аби вони мене витримали й не кинули в біді. Вони так і зробили», — розповіла Матвієнко в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко

Утім, на щастя, кризовий період подружжю вдалося пережити. Тоня наголошує, що важливу роль у цьому відіграли терпіння та підтримка рідних, які залишалися поруч із нею у складний момент.

Нині Матвієнко та Мірзоян продовжують бути разом і виховують спільну доньку Ніну. Співачка не приховує, що їхній шлюб, як і будь-які стосунки, не застрахований від труднощів. Водночас вона не вважає правильним постійно боятися можливого розриву.

«Звичайно (допускаю думку, що стосунки можуть закінчитися — прим. ред.). Якщо колись це й станеться… Не можна жити з партнером і цього боятися. Станеться — так станеться», — зазначила Тоня.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про заручини старшої доньки Тоні Матвієнко. Коханий освідчився 27-річній Уляні за кордоном в еміграції.

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