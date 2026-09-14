ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
379
Час на прочитання
2 хв

"Проблема була в мені": Тоня Матвієнко викрила випадок, який ледь не знищив її шлюб з Мірзояном

Свого часу зіркове подружжя пережило глибоку кризу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

Українська співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про кризу, яка свого часу виникла в її шлюбі з Арсеном Мірзояном.

Артистка пов’язує той непростий період із важкою втратою — смертю її мами, легендарної співачки Ніни Матвієнко. Тоня не стала розкривати подробиці сімейної ситуації, однак зізналася, що тоді її емоційний стан поставив під удар шлюб з Арсеном.

«Після смерті мами у мене був колосальний стрес. Це була проблема в мені. На це треба час і підтримка близьких, аби вони мене витримали й не кинули в біді. Вони так і зробили», — розповіла Матвієнко в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко

Утім, на щастя, кризовий період подружжю вдалося пережити. Тоня наголошує, що важливу роль у цьому відіграли терпіння та підтримка рідних, які залишалися поруч із нею у складний момент.

Нині Матвієнко та Мірзоян продовжують бути разом і виховують спільну доньку Ніну. Співачка не приховує, що їхній шлюб, як і будь-які стосунки, не застрахований від труднощів. Водночас вона не вважає правильним постійно боятися можливого розриву.

«Звичайно (допускаю думку, що стосунки можуть закінчитися — прим. ред.). Якщо колись це й станеться… Не можна жити з партнером і цього боятися. Станеться — так станеться», — зазначила Тоня.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про заручини старшої доньки Тоні Матвієнко. Коханий освідчився 27-річній Уляні за кордоном в еміграції.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie