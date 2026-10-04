Канцлер Германии Мерц неожиданно прибыл в Киев

Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом в воскресенье, 4 октября. Это первый визит главы правительства в Украину с мая 2025 года.

Об этом сообщает DW.

Реклама

«Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, ее военная машина рано или поздно обернется против нас», — сказал Мерц на вокзале по прибытии.

Реклама

«Скоро для людей наступит пятая военная зима. Россия бомбит города, жилые дома и теплоэлектростанции. Украинцев не сломать террором», — отметил канцлер.

По прибытии его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Сегодня утром я рад приветствовать в Киеве лидера ХДС Фридриха Мерца. Сегодня он проведет переговоры с президентом Зеленским по всем вопросам нашей двусторонней, европейской и международной повестки дня. Спасибо за визит в Украину в это важное время и за всестороннюю поддержку нашей страны со стороны Германии. На сегодняшний день запланирована очень содержательная повестка дня, сосредоточенная на усилении Украины, нашей обороны и устойчивости, а также на нашей общей европейской безопасности», — отметил Сибига.

Мерца встретили на вокзале

Накануне Фридрих Мерц заявил, что работает над усилением противовоздушной обороны Украины и привлечением дополнительных средств ПВО.

Реклама

По словам канцлера, в ходе личных переговоров с главами государств и правительств разных стран он пытается добиться пополнения украинских запасов систем и средств противовоздушной обороны.

Новости партнеров