До 1500 дронів за раз і загроза для опалення: CBS News випустило тривожний матеріал про удари РФ взимку / © ТСН.ua

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Росія накопичує дрони та ракети, щоб мати змогу розпочати посилені обстріли пізньої осені та взимку.

Про це пише CBS News з посиланням на експертів та українських чиновників.

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У виданні зауважили, що відколи Росія почала розгортання нових реактивних моделей безпілотників, показник перехоплення становив 57% — різке зниження проти 90-95% у перехопленні старіших моделей.

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Крім того, армія РФ має в своєму розпорядженні дві моделі реактивних безпілотників, «Герань-4» і «Герань-5», і накопичує запаси обох.

За оцінками Києва, Росія могла зробити 1200 безпілотників «Герань-4» та 800 «Герань-5» у вересні, з їх подальшим щомісячним збільшенням.

Вікторія Чекаліна, аналітик Центру ініціатив «Повернись живим», підрахувала, що Росія накопичила від 450 до 700 одиниць старих безпілотників без реактивного двигуна, новіших моделей з реактивним двигуном та муляжів безпілотників без вибухової дії, відомих як «Бандеролі».

«Незважаючи на можливість запуску 600-1000 безпілотників за одну масовану атаку, фактично було використано лише близько 150-300 дронів», — сказала вона, пояснюючи, що атаки цієї осені та взимку «можуть досягати близько 1500 одиниць за одну атаку».

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Завдяки тому, що Росія досягла успіху в завданні ударів за допомогою відносно невеликих залпів реактивних безпілотників, їй також вдалося зберегти запаси крилатих та балістичних ракет.

У серпні Україна припинила публікувати дані про кількість ракет, але військові аналітики повідомили CBS News, що у серпні та вересні спостерігалося зниження кількості масованих ракетних обстрілів.

За цей період Росія також збільшила виробництво крилатих та балістичних ракет. Чекаліна заявила, що Росія перевиконала свої цілі з виробництва ракет на 110-120% і оцінила, що до серпня вона накопичила 130 балістичних ракет.

«Під час зимової кампанії Росія зосередиться на атаках на електроенергетичну та опалювальну інфраструктуру, оскільки вона має вирішальне значення для цивільного населення. Одночасно вони використовуватимуть турбореактивні безпілотники разом із ракетами проти місцевих підприємств, складів та інших цілей», — попередила військова експертка.

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Водночас, рішення для протидії російським балістичним ракетам та реактивним безпілотникам залишаються слабкими. В Україні продовжує небезпечно не вистачати балістичних ракет-перехоплювачів PAC-3 американського виробництва. А у своєму зверненні цього тижня Зеленський заявив, що хоча нові засоби захисту від реактивних безпілотників випробовуються, вони ще не готові до масштабування, що викликає занепокоєння, що Україна може залишатися вразливою напередодні зими.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Сергій Корецький попередив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про сьогоднішні удари ворога по енергетиці.

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