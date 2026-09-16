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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Генсек ООН зробив заяву про війну в Україні: що пропонує

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Україну та Росію негайно припинити вогонь.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Антоніу Гутерріш

Антоніу Гутерріш / © Associated Press

Україна та Росія мають негайно припинити війну.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час пресконференції в Нью-Йорку.

В ООН закликали припинити війну в Україні

Гутерріш підкреслив, що повномасштабна російська агресія точиться вже п’ятий рік поспіль. За його словами, ця війна завдає невимовного болю мирним жителям, розхитує глобальну стабільність і досі не має зрозумілого шляху до фіналу.

«Настав час для негайного припинення вогню як першого кроку до справедливого, міцного та всеосяжного миру — відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН», — наголосив очільник організації.

Водночас за повідомленнями російських ЗМІ, під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН Гутерріш висловив готовність організувати тристоронні переговори щодо України.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у МЗС України заявили, що Київ готовий припинити вогонь, але чекає від Росії дзеркальних кроків і чіткого переліку об’єктів для узгодження деталей.

Раніше ми писали, що Москва продовжує інтегрувати білоруські оборонні підприємства у власну військово-промислову базу, використовуючи їхні потужності для забезпечення тривалої війни проти України.

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