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В черной футболке и кожаной юбке-плиссе: стильная принцесса Мария-Олимпия появилась на модном показе
Греческая принцесса Мария-Олимпия посетила модное шоу в Лондоне.
Девушка была запечатлена во время прибытия на показ коллекции Burberry сезона «лето 2027» в рамках Лондонской недели моды, который прошел в колледже искусств Челси.
Принцесса Мария-Олимпия облачилась в черную футболку с короткими рукавами и плиссированную юбку-миди из кожи, а обула лаковые туфли-лодочки от Burberry на каблуках. Под мышкой у принцессы была миниатюрная черная сумка на короткой ручке, белокурые волосы она распустила и сделала макияж с акцентом на глаза и немного подчеркнула губы. А вот украшения принцесса носит очень редко, в этот раз у нее на пальце только сверкало золотое кольцо, а маникюр был выполнен в нюдовом цвете.
Ранее мы показывали, как принцесса в пестром платье и на шпильках появилась на модной тусовке в Нью-Йорке.