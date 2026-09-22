Осенняя обработка деревьев от болезней: что и когда использовать

Обработка сада осенью

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Осенью работа в саду не заканчивается со сбором урожая. Именно в этот период можно позаботиться о деревьях и кустарниках, которые в течение сезона страдали от болезней, и уменьшить количество инфекции, способной сохраняться до весны на растительных остатках.

Опытные садоводы советуют не опрыскивать весь сад одним средством «на всякий случай», а учитывать, чем именно болели растения в течение сезона. От этого зависит, какой препарат будет уместным, когда проводить обработку и какие деревья и кустарники действительно в ней нуждаются.

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Когда начинать осеннюю обработку сада

Первый этап можно проводить уже в ноябре. Ориентиром может быть момент, когда из деревьев опало примерно 30% листьев.

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Особое внимание в это время уделяют яблоням и грушам, если в течение сезона они страдали от парши. Возбудитель этой болезни может зимовать в пораженных опавших листьях, а весной оно становится одним из источников нового заражения.

Поэтому главная задача осенью — не просто опрыскать само дерево, а уменьшить количество зараженных листьев, в которых может сохраниться возбудитель. Для этого используют карбамид или убирают растительные остатки.

Когда нужен карбамид и что им обрабатывать

Карбамид, или мочевину, осенью используют прежде всего там, где яблони и груши болели паршей. Опрыскивать им все деревья и кустарники в саду не нужно.

Для такой обработки применяют 5% раствор мочевины. Им хорошо смачивают опавшие листья под яблонями и грушами, на которых может зимовать возбудитель парши.

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Есть также рекомендации опрыскивать листья непосредственно перед массовым опадением. Делать это нужно поздно, чтобы внесенный с мочевиной азот не стимулировал нежелательный новый рост дерева.

Карбамид не лечит яблоню или грушу от парши. Он помогает быстрее разлагаться зараженными листьями, а вместе с ними разрушаются структуры гриба, зимующие в листовой подстилке. Благодаря этому весной может снизиться количество источников нового заражения.

Если карбамид не используют, пораженные листья можно тщательно собрать и убрать или измельчить газонокосилкой. Измельчение также ускоряет его разложение.

Когда нужен железный купорос

Железный купорос имеет другое предназначение. Если карбамид используют прежде всего для работы с листьями, пораженными паршей, то железный купорос применяют, в частности, для обработки поверхности коры деревьев и кустов, когда на стволах и ветвях много лишайников.

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При этом лишайники не нужно путать с грибковой болезнью дерева. Они растут на поверхности коры и не питаются тканями растения. Поэтому само наличие лишайника еще не означает, что дерево больно.

Концентрацию железного купороса не следует определять самостоятельно. Ее нужно брать из инструкции конкретного препарата, учитывая культуру и цель обработки.

Можно ли смешивать карбамид и железный купорос

Одна из распространенных ошибок — желание смешать карбамид с железным купоросом, чтобы провести одну обработку вместо двух.

Самостоятельно совмещать эти средства в одном рабочем растворе не следует, если такая совместимость прямо не предусмотрена инструкциями препаратов. При смешивании компоненты могут взаимодействовать, поэтому свойства готового раствора изменятся.

Поэтому целесообразнее использовать их отдельно и по назначению, карбамид — для работы с зараженными паршами листьями, железный купорос — для тех задач, для которых он разрешен инструкцией.

Нужно ли добавлять лимонную кислоту к железному купоросу

Еще одна ошибка — добавлять к железному купоросу лимонную или другую кислоту во время осенней обработки.

Добавление кислоты изменяет химические свойства раствора. Поэтому рецепты, которые могут применяться в других целях во время активной вегетации растений, не нужно автоматически использовать осенью.

Если железный купорос применяют для осенней обработки сада, то раствор следует готовить в соответствии с инструкцией препарата. Самостоятельно добавлять лимонную кислоту или другие компоненты без подтвержденной совместимости не следует.

Когда вместо железного купороса нужны препараты меди

Железный купорос — не универсальный препарат от всех болезней сада. Если в течение сезона растение страдает не от проблем с лишайниками на коре, а от определенного грибкового или бактериального заболевания, для осенней защитной обработки могут потребоваться медсодержащие препараты.

Например, если на листьях были пятна, сначала нужно определить их причину. Сам факт появления пятен еще не означает, что дерево обязательно нужно обрабатывать медью, ведь они могут возникать по разным причинам.

Если установлено грибковое или бактериальное заболевание и для него предусмотрена осенняя обработка, выбирают подходящий медсодержащий препарат, разрешенный для конкретной культуры.

Медные средства действуют преимущественно контактно — на поверхности растения. Поэтому их используют, прежде всего, для защиты от заражения, а не для восстановления тканей, которые болезнь уже повредила. Важно также помнить, что медсодержащие препараты не лечат вирусные заболевания.

Когда используют бордосскую смесь

Бордосская смесь — это медсодержащее средство, которое готовят из медного купороса и извести. Ее используют для профилактических обработок против ряда грибковых и бактериальных заболеваний плодовых деревьев.

Осенью бордосскую смесь применяют после завершения вегетации, когда деревья переходят в состояние покоя и сбрасывают листья, если такая обработка рекомендована для конкретной культуры и болезни. В этот период для некоторых культур допускается 3% бордосская смесь.

Именно осенью более концентрированный раствор применяют потому, что на дереве уже нет нежных молодых листьев, которые медь может повредить. Использовать 3% смесь во время активной вегетации без соответствующей рекомендации нельзя.

Когда используют хлорокись меди

Хлорокись меди — это другая форма медсодержащего средства. Препараты на его основе также используют против некоторых грибковых и бактериальных болезней, но их практическое преимущество заключается в том, что это готовые препараты, которые проще приготовить к опрыскиванию: нужное количество средства разводят в воде в соответствии с инструкцией.

Поэтому хлорокись меди можно выбрать вместо бордосской смеси, если конкретный препарат разрешен для вашей культуры, нужной болезни и осеннего срока обработки. То есть не нужно сначала опрыскивать дерево бордосской смесью, а затем еще и хлорокисью меди — обычно это альтернативные варианты медсодержащей обработки, а не два обязательных последовательных этапа.

Для отдельного препарата на основе хлорокиси меди может быть указана норма 40 мл на 10 л воды, но использовать такую дозировку для всех препаратов нельзя. Концентрация действующего вещества и нормы применения отличаются, поэтому количество средства определяют по этикетке конкретного препарата.

Как не тратить лишние деньги на осеннюю обработку

Главный принцип — не пытаться обработать весь сад всеми препаратами сразу.

Если яблони или груши болели паршей, внимание уделяют зараженным листьям и при необходимости используют карбамид. Если нужно работать с корой и лишайниками — рассматривают железный купорос. Если в течение сезона было установлено определенное грибковое или бактериальное заболевание — подбирают разрешенный для этой культуры медсодержащий препарат.

Не менее важна санитарная уборка сада. Опавшие пораженные листья, мумифицированные плоды и отмершие части растений могут оставаться местом сохранения отдельных возбудителей болезней. Поэтому само опрыскивание не заменяет уборку.

Осенняя обработка также не гарантирует, что весной деревья не будут нуждаться в дальнейшей защите. Ее задача — уменьшить запас зимующей инфекции и потенциальную инфекционную нагрузку в следующем сезоне.

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