Що робити, якщо напала гикавка: дієві народні методи

Гикавка – вкрай незручне явище, вона з’являється несподівано і так само раптово зникає. Але буває так, що ця неприємність затягується – і це викликає дуже великі незручності. Погодьтеся, коли у вас важливі перемовини чи ви просто знаходитеся у людному місці, то це досить некомфортно. Щоб подолати гикавку, потрібно зрозуміти причини її виникнення. Окрім того, є кілька простих народних методів, які допоможуть швидко впоратися з цією проблемою.

Що таке гикавка, і чому вона виникає?

Гикавка - це спазмові скорочення діафрагми, через які виникає характерний звук. Діафрагма є важливим м’язом для дихання. Коли людина вдихає повітря, вона рухається вниз, коли видихає – вгору. А під час гикавки діафрагма рухається вниз, змушуючи людину всмоктувати повітря, у цей час проміжок між голосовими зв’язками закривається, щоб повітря не надходило. Таким чином виникає специфічний звук.

Є декілька причин, через які виникає гикавка:

швидкий прийом їжі;

вживання газованих напоїв;

занадто гаряча їжа чи напої;

від страху чи хвилювання;

від розтягнення м’язів на шиї;

через прийом медичних препаратів;

внаслідок хіміотерапії;

під час різких перепадів температури.

Якщо гикавка триває понад добу, то це може бути через захворювання. Наприклад, онкологічні захворювання, хвороби горла, щитоподібної залози, розлади центральної нервової системи. Також гикавка може тривати більше 48 годин при розладі обміну речовин та серцево-судинних захворюваннях. У таких випадках потрібно лікувати саму причину виникнення гикавки. Тому, якщо гикавка довго не проходить, то потрібно звернутися до лікаря.

Небезпечні наслідки, до яких може призвести гикавка

Через гикавку людина може втратити вагу та отримати зневоднення організму, оскільки виникають проблеми з прийомом їжі. Також людина некомфортно почувається у суспільстві, це створює проблеми у спілкуванні. Гикавка також може стати причиною безсоння, через що можуть виникати тривожні стани, депресія та виснаження організму.

Що робити, якщо гикавка не проходить: народні методи

Щоб гикавка минула швидше, можна зробити декілька простих кроків.

Потрібно повільно випити дуже холодної води.

Обережно потягнути за язик та потерти очі.

Зробити тричі затримку дихання: затримайте подих, потім видихніть.

При ковтанні злегка натискайте на ніс.

Нахиліться вперед, щоб легко стиснути грудну клітку.

Що робити, якщо гикавка довго не проходить або вона хронічна:

їжте завжди повільно, щоб не ковтати повітря разом із їжею;

не переохолоджуйтеся та не перегрівайтеся;

не слід вживати гостру їжу, газовані напої;

уникайте нервових ситуацій.

Що робити, щоб зупинити гикавку у немовлят?

Доведено, що гикавка у немовляти може з’явитися ще в утробі матері. Гикавку можна зупинити у немовляти, давши йому трохи води або погодувавши груддю. Якщо гикавка не минає кілька годин, варто звернутися до лікаря.

Є кілька способів, як можна зупинити гикавку у немовляти в домашніх умовах.

Потрібно заварити ромашковий чай і дати дитині кілька крапель, це допоможе зняти спазм м’язів, що викликає гикавку.

Дайте попити холодної води, якщо дитині таку вже можна пити. Це допоможе заспокоїти подразнення діафрагми.

Легенько натисніть на верхню частину живота, швидко рухаючись вниз. Час кожного натиску повинен збігатися з гикавкою.

Можна полоскотати дитину, це відволіче її, цього іноді буває досить, щоб гикавка минула швидше.

Що не можна робити, якщо гикавка у маленьких дітей?

Не можна давати малюкові гострих прянощів.

Заборонено лякати дитину, як це раніше було дуже популярно.

Не перевертайте дитину догори ногами.

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