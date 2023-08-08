Что делать, если напала икота: действенные народные методы

Икота – крайне неудобное явление, она появляется неожиданно и так же внезапно исчезает. Но бывает так, что эта неприятность затягивается - и это вызывает очень большие неудобства. Согласитесь, если у вас важные переговоры или вы просто находитесь в людном месте, это довольно некомфортно. Чтобы преодолеть икоту, нужно понять причины ее возникновения. Кроме того, существует несколько простых народных методов, которые помогут быстро справиться с этой проблемой.

Что такое икота, и почему она возникает?

Икота – это спазмовые сокращения диафрагмы, из-за которых возникает характерный звук. Диафрагма является важной мышцей для дыхания. Когда человек вдыхает воздух, она двигается вниз, когда выдыхает – вверх. А во время икоты диафрагма двигается вниз, заставляя человека вдыхать воздух, в это время промежуток между голосовыми связками закрывается, чтобы воздух не поступал. Таким образом, возникает специфический звук.

Есть несколько причин, по которым возникает икота:

быстрый прием пищи;

употребление газированных напитков;

слишком горячая еда или напитки;

от страха или волнения;

от растяжения мышц на шее;

через прием медицинских препаратов;

вследствие химиотерапии;

при резких перепадах температуры.

Если икота длится более суток, то это может быть из-за болезни. К примеру, это могут быть онкологические заболевания, болезни горла, щитовидной железы, расстройства центральной нервной системы. Также икота может длиться более 48 часов при расстройстве обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваниях. В таких случаях нужно лечить саму причину возникновения икоты. Поэтому, если икота долго не проходит, то нужно обратиться к врачу.

Опасные последствия, к которым может привести икота

Из-за икоты человек может потерять вес и получить обезвоживание организма, поскольку возникают проблемы с приемом пищи. Также человек некомфортно чувствует себя в обществе, создаются проблемы в общении. Икота также может стать причиной бессонницы, из-за чего могут возникать тревожные состояния, депрессия и истощение организма.

Что делать, если икота не проходит: народные методы

Чтобы икота прошла быстрее, можно сделать несколько простых шагов.

Нужно медленно выпить очень холодной воды.

Осторожно потянуть язык и потереть глаза.

Произведите трижды задержку дыхания: задержите дыхание, затем выдохните.

При проглатывании слегка нажимайте на нос.

Наклонитесь вперед, чтобы легко сжать грудную клетку.

Что делать, если икота долго не проходит или она хроническая:

ешьте всегда медленно, чтобы не глотать воздух вместе с едой;

не переохлаждайтесь и не перегревайтесь;

не следует употреблять острую пищу, газированные напитки;

избегайте нервных ситуаций.

Что делать, чтобы остановить икоту у младенцев?

Доказано, что икота у младенца может появиться еще в утробе матери. Икоту можно остановить у младенца, дав ему немного воды или покормив грудью. Если икота не проходит несколько часов, следует обратиться к врачу.

Есть несколько способов, как можно остановить икоту у младенца в домашних условиях.

Нужно заварить ромашковый чай и дать ребенку несколько капель, это поможет снять спазм мышц, вызывающий икоту.

Дайте попить холодной воды, если ребенку такую уже можно пить. Это поможет успокоить раздражение диафрагмы.

Легко нажмите на верхнюю часть живота, быстро двигаясь вниз. Время каждого нажатия должно совпадать с икотой.

Можно пощекотать ребенка, это отвлечет его, этого иногда бывает достаточно, чтобы икота прошла быстрее.

Что нельзя делать, если икота у маленьких детей?

Нельзя давать малышу острые пряности.

Запрещено пугать ребенка, как это раньше было очень популярно.

Не переворачивайте ребенка вверх ногами.

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