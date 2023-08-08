Что делать, если напала икота: действенные народные методы

Эти простые рекомендации быстро спасут от икоты.
Икота – крайне неудобное явление, она появляется неожиданно и так же внезапно исчезает. Но бывает так, что эта неприятность затягивается - и это вызывает очень большие неудобства. Согласитесь, если у вас важные переговоры или вы просто находитесь в людном месте, это довольно некомфортно. Чтобы преодолеть икоту, нужно понять причины ее возникновения. Кроме того, существует несколько простых народных методов, которые помогут быстро справиться с этой проблемой.
Что такое икота, и почему она возникает?
Икота – это спазмовые сокращения диафрагмы, из-за которых возникает характерный звук. Диафрагма является важной мышцей для дыхания. Когда человек вдыхает воздух, она двигается вниз, когда выдыхает – вверх. А во время икоты диафрагма двигается вниз, заставляя человека вдыхать воздух, в это время промежуток между голосовыми связками закрывается, чтобы воздух не поступал. Таким образом, возникает специфический звук.
Есть несколько причин, по которым возникает икота:
- быстрый прием пищи;
- употребление газированных напитков;
- слишком горячая еда или напитки;
- от страха или волнения;
- от растяжения мышц на шее;
- через прием медицинских препаратов;
- вследствие химиотерапии;
- при резких перепадах температуры.
Если икота длится более суток, то это может быть из-за болезни. К примеру, это могут быть онкологические заболевания, болезни горла, щитовидной железы, расстройства центральной нервной системы. Также икота может длиться более 48 часов при расстройстве обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваниях. В таких случаях нужно лечить саму причину возникновения икоты. Поэтому, если икота долго не проходит, то нужно обратиться к врачу.
Опасные последствия, к которым может привести икота
Из-за икоты человек может потерять вес и получить обезвоживание организма, поскольку возникают проблемы с приемом пищи. Также человек некомфортно чувствует себя в обществе, создаются проблемы в общении. Икота также может стать причиной бессонницы, из-за чего могут возникать тревожные состояния, депрессия и истощение организма.
Что делать, если икота не проходит: народные методы
Чтобы икота прошла быстрее, можно сделать несколько простых шагов.
- Нужно медленно выпить очень холодной воды.
- Осторожно потянуть язык и потереть глаза.
- Произведите трижды задержку дыхания: задержите дыхание, затем выдохните.
- При проглатывании слегка нажимайте на нос.
- Наклонитесь вперед, чтобы легко сжать грудную клетку.
Что делать, если икота долго не проходит или она хроническая:
- ешьте всегда медленно, чтобы не глотать воздух вместе с едой;
- не переохлаждайтесь и не перегревайтесь;
- не следует употреблять острую пищу, газированные напитки;
- избегайте нервных ситуаций.
Что делать, чтобы остановить икоту у младенцев?
Доказано, что икота у младенца может появиться еще в утробе матери. Икоту можно остановить у младенца, дав ему немного воды или покормив грудью. Если икота не проходит несколько часов, следует обратиться к врачу.
Есть несколько способов, как можно остановить икоту у младенца в домашних условиях.
- Нужно заварить ромашковый чай и дать ребенку несколько капель, это поможет снять спазм мышц, вызывающий икоту.
- Дайте попить холодной воды, если ребенку такую уже можно пить. Это поможет успокоить раздражение диафрагмы.
- Легко нажмите на верхнюю часть живота, быстро двигаясь вниз. Время каждого нажатия должно совпадать с икотой.
- Можно пощекотать ребенка, это отвлечет его, этого иногда бывает достаточно, чтобы икота прошла быстрее.
Что нельзя делать, если икота у маленьких детей?
- Нельзя давать малышу острые пряности.
- Запрещено пугать ребенка, как это раньше было очень популярно.
- Не переворачивайте ребенка вверх ногами.
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