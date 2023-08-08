Категория
Здоровье
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Что делать, если напала икота: действенные народные методы

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
300
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Что делать, если напала икота: действенные народные методы

икота

Эти простые рекомендации быстро спасут от икоты.

Икота – крайне неудобное явление, она появляется неожиданно и так же внезапно исчезает. Но бывает так, что эта неприятность затягивается - и это вызывает очень большие неудобства. Согласитесь, если у вас важные переговоры или вы просто находитесь в людном месте, это довольно некомфортно. Чтобы преодолеть икоту, нужно понять причины ее возникновения. Кроме того, существует несколько простых народных методов, которые помогут быстро справиться с этой проблемой.

Что такое икота, и почему она возникает?

Икота – это спазмовые сокращения диафрагмы, из-за которых возникает характерный звук. Диафрагма является важной мышцей для дыхания. Когда человек вдыхает воздух, она двигается вниз, когда выдыхает – вверх. А во время икоты диафрагма двигается вниз, заставляя человека вдыхать воздух, в это время промежуток между голосовыми связками закрывается, чтобы воздух не поступал. Таким образом, возникает специфический звук.

Есть несколько причин, по которым возникает икота:

  • быстрый прием пищи;
  • употребление газированных напитков;
  • слишком горячая еда или напитки;
  • от страха или волнения;
  • от растяжения мышц на шее;
  • через прием медицинских препаратов;
  • вследствие химиотерапии;
  • при резких перепадах температуры.

Если икота длится более суток, то это может быть из-за болезни. К примеру, это могут быть онкологические заболевания, болезни горла, щитовидной железы, расстройства центральной нервной системы. Также икота может длиться более 48 часов при расстройстве обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваниях. В таких случаях нужно лечить саму причину возникновения икоты. Поэтому, если икота долго не проходит, то нужно обратиться к врачу.

Опасные последствия, к которым может привести икота

Из-за икоты человек может потерять вес и получить обезвоживание организма, поскольку возникают проблемы с приемом пищи. Также человек некомфортно чувствует себя в обществе, создаются проблемы в общении. Икота также может стать причиной бессонницы, из-за чего могут возникать тревожные состояния, депрессия и истощение организма.

Что делать, если икота не проходит: народные методы

Чтобы икота прошла быстрее, можно сделать несколько простых шагов.

  • Нужно медленно выпить очень холодной воды.
  • Осторожно потянуть язык и потереть глаза.
  • Произведите трижды задержку дыхания: задержите дыхание, затем выдохните.
  • При проглатывании слегка нажимайте на нос.
  • Наклонитесь вперед, чтобы легко сжать грудную клетку.

Что делать, если икота долго не проходит или она хроническая:

  • ешьте всегда медленно, чтобы не глотать воздух вместе с едой;
  • не переохлаждайтесь и не перегревайтесь;
  • не следует употреблять острую пищу, газированные напитки;
  • избегайте нервных ситуаций.

Что делать, чтобы остановить икоту у младенцев?

Доказано, что икота у младенца может появиться еще в утробе матери. Икоту можно остановить у младенца, дав ему немного воды или покормив грудью. Если икота не проходит несколько часов, следует обратиться к врачу.

Есть несколько способов, как можно остановить икоту у младенца в домашних условиях.

  • Нужно заварить ромашковый чай и дать ребенку несколько капель, это поможет снять спазм мышц, вызывающий икоту.
  • Дайте попить холодной воды, если ребенку такую уже можно пить. Это поможет успокоить раздражение диафрагмы.
  • Легко нажмите на верхнюю часть живота, быстро двигаясь вниз. Время каждого нажатия должно совпадать с икотой.
  • Можно пощекотать ребенка, это отвлечет его, этого иногда бывает достаточно, чтобы икота прошла быстрее.

Что нельзя делать, если икота у маленьких детей?

  • Нельзя давать малышу острые пряности.
  • Запрещено пугать ребенка, как это раньше было очень популярно.
  • Не переворачивайте ребенка вверх ногами.

Читайте также:

Можно ли есть сразу после активных тренировок: советы специалистов

Ночные перекусы: что можно есть без вреда для здоровья и фигуры

Все о целебных свойствах баклажанов, кому нельзя есть синенькие

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Полезные статьи
Дата публикации
Просмотры
300
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация