Путін зробив гучну заяву про війну на тлі розмов про мир: що сказав очільник Кремля

Російський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що Москва не збирається відмовлятися від своїх цілей у війні проти України. За його словами, Кремль має виправдати «довіру людей», а російська армія повинна досягти «всіх цілей СВО».

Про це російський «фюрер» сказав під час наради з урядовцями у середу, 23 вересня.

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Очільник Кремля заявив, що російське керівництво має виправдати довіру, яку, за його словами, йому надають громадяни РФ.

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«Всі цілі СВО будуть досягнуті…Потрібно зробити все, щоб виправдати надану людьми довіру», — заявив Путін.

Також російський диктатор звернувся до окупантів, які беруть участь у війні проти України. Він заявив, що росіяни нібито пов’язують із ними свої очікування щодо результату війни.

«Це голосування за вас, люди вірять вам, вірять у перемогу», — сказав Путін.

Коли завершиться війна в Україні — останні прогнози

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський припускає, що мир в Україні може настати ще до зими. Він висловив сподівання, що президент США Трамп допоможе завершити війну Путіна.

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Такої ж думки дотримується й очільник Білого дому Трамп. Напередодні він заявив, що війна між Україною та Росією може завершитися найближчим часом. Втім, коли це може статися, не сказав.

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