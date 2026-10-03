Мосты Киева под новой угрозой: военный назвал три способа остановить атаки РФ

Мост в Киеве / © pixabay.com

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Россия и раньше рассматривала украинские мосты как цели для ударов, однако теперь угроза усилилась из-за использования реактивных дронов. Чтобы снизить возможности РФ атаковать такие объекты, Украине необходимо одновременно работать над связью враждебных БПЛА, их производством и усилением ПВО.

Об этом заявил капитан первого ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире Украинского Радио.

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По его словам, удары по мостам не являются для России принципиально новой тактикой.

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«Мосты с первого дня широкомасштабной агрессии были в российском перечне объектов для ударов. Не только в Киеве, многие мосты имеют стратегическое значение для Украины в других городах», – отметил Рыженко.

Рыженко считает, что сейчас РФ использует слабые места украинского противодействия реактивным дронам, которые могут атаковать стратегические объекты в столице.

«Сейчас противник выяснил слабость в противодействии реактивным дронам, которые запускаются с территории РФ возле наших северных областей и руководствуются ретрансляторами из Беларуси», – пояснил военный.

Что может уменьшить угрозу

Первым шагом Рыженко назвал необходимость лишить российские дроны возможности ретранслировать сигнал, посредством которого ими управляют.

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«Если такого сигнала не будет, то они просто не смогут наводиться на объекты. Все эти дроны, поражающие объекты в Киеве, управляются российским оператором».

Второе направление – ограничение производства реактивных «Гераней». Рыженко обратил внимание на зависимость РФ от импортных компонентов, в частности, реактивных двигателей и авионики.

«Без реактивных двигателей, производимых в Китае и только в Китае, этого дрона не будет».

Третьим шагом должно стать усиление противовоздушной обороны непосредственно у стратегических объектов.

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По мнению Рыженко, одних дронов-перехватчиков может быть недостаточно из-за высокой скорости новых российских беспилотников.

"Чтобы противодействовать таким дронам на высокой скорости, нужно уже масштабировать эти зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами, с артиллерией в комбинации", - говорит эксперт.

Он привел в пример комплексы типа «Панцирь», которыми Россия прикрывает стратегические объекты, в частности Крымский мост.

«Эту проблему нужно решать на перспективу в проактивной манере, а не только спешить за скоростью этих дронов, Гераней, которые увеличивают скорость со 180 уже до 600 км/ч. И это не предел».

Рыженко подчеркнул, что задача состоит не только в перехвате беспилотников, но и в том, чтобы максимально лишить Россию возможности производить, управлять и применять их против украинских мостов.

В Киеве готовят альтернативу мостам через Днепр

В Киеве планируется создать резервные маршруты между левым и правым берегами на случай повреждения или перекрытия мостов. Один из вариантов – насыпные дамбы с понтонными переправами, сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник.

Подготовка уже началась, а места для будущих переправ определили, однако из соображений безопасности они не разглашаются. По предварительным расчетам, строительство может длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности имеющихся мостов.

По словам Калашника, в сутки между двумя берегами Киева передвигаются около 600 тысяч автомобилей, поэтому главная задача — сохранить эту пропускную способность в случае повреждения основной инфраструктуры.

Параллельно власти рассматривают более масштабный вариант — строительство тоннеля под Днепром. Подобные резервные переправы планируется обрабатывать и для других регионов Украины.

На фоне атак в столице также уточнили правила проезда по мостам во время воздушной тревоги. На Южном мосту действуют временные ограничения в зависимости от направления движения и момента объявления тревоги. Северный, Дарницкий, мост Патона и мост Метро во время воздушной тревоги остаются открытыми для движения без отдельных ограничений.

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