Після ударів над містом стоїть дим: лікарка пояснила, як зменшити забруднення вдома

Смог над Києвом / © Associated Press

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Під час забруднення повітря після пожеж удома варто використовувати очищувачі з HEPA-фільтрами, особливо якщо в помешканні є діти або люди з хронічними захворюваннями легень.

Про це розповіла сімейна лікарка Віталіна Олещенко в ефірі “Київ 24”.

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За її словами, очищувачі допомагають затримувати сажу, алергени та частину інших забруднювачів, які потрапляють у повітря разом із димом і можуть провокувати кашель та подразнення дихальних шляхів.

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«Кондиціонер-очищувач повітря — це точно за. Якщо у вас є фінансова можливість його купити, то, звичайно, варто. Там мають бути HEPA-фільтри, які вловлюють алергени навколо нас. Частинки горіння в тому самому димі можуть спричиняти кашель як алергічну реакцію», — пояснила лікарка.

Олещенко також радить звертати увагу на пристрої з кількома рівнями фільтрації та вчасно замінювати фільтри.

«Як часто міняти фільтр? Це десь раз на шість місяців — раз на рік, усе залежить від виробника», — зазначила вона.

Особливо корисними такі пристрої, за словами лікарки, можуть бути для сімей із маленькими дітьми та людей із хронічними захворюваннями легень або онкологічними захворюваннями.

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«Якщо у вас є маленькі дітки вдома, люди з хронічним обструктивним захворюванням легень або онкологічними захворюваннями, вони найбільше потребують такої машини, яка буде очищувати повітря. Вона дійсно добре працює, має декілька рівнів фільтрації», — сказала Олещенко.

Водночас лікарка наголосила, що ефективність очищення залежить від типу та розміру забруднювачів, тому під час сильного задимлення важливо не покладатися лише на один спосіб захисту повітря в приміщенні.

Зазначимо, що наслідки обстрілів часто супроводжуються пожежами, які насичують повітря небезпечними сполуками. Рівень забруднення залежить від напрямку вітру, погодних умов та характеру матеріалів, що горять. Лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Отто Стойка назвав способи захисту організму від диму після вибухів.

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