Ефросинина подколола Каменских и пожаловалась на возможную "кисту" после тренировки со штангой

Маша Ефросинина, Настя Каменских / © instagram.com/mashaefrosinina

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Украинская ведущая и интервьюер Маша Ефросинина публично высмеяла нашумевший скандал вокруг певицы Насти Каменских.

Как известно, на днях Сеть взорвалась мемами о заявлении скандальной артистки о якобы появлении у нее «кисты» из-за языкового перехода. Так, накануне певица вполне серьезно заявила, что после перехода на украинский язык с русского у него якобы возникли проблемы с голосом, а психотерапевт связал это с изменением языка.

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Ефросинина не стала прямо комментировать слова артистки, однако иронически обыграла абсурдную историю в своем фотоблоге. Ведущая рассказала, что после интенсивной тренировки у нее сильно заболела спина. Накануне она делала упражнение со штангой весом 100 кг. А в итоге заподозрила у себя тоже «кисту».

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Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

«У меня был прилив энергии. Мой тренер сказал, что я машина. Услышать такое — это мотивация. Я вчера давила 100 кг какого-то чуда. А сегодня я не могу двигаться, в корсете, потому что у меня так болит спина! Мне кажется, что я ее надорвала. А потом подумала: может, у меня киста? Тупик», — с юмором отметила Маша.

К слову, после своих циничных заявлений Настя Каменских загремела в базу «Миротворца». Центр обвинил артистку в актах «гуманитарной агрессии против Украины».

Напомним, что недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала, как Каменских и Потап «переобувались» и постепенно пятнали репутацию.

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