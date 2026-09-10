46-летняя Соломия Витвицкая призналась, что тяжелее всего ей дается в беременности и планирует ли выезд из Киева

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская ведущая Соломия Витвицкая честно призналась, что тяжелее всего ей дается в беременности и планирует ли она выезд из Киева на фоне постоянных обстрелов.

46-летняя знаменитость решила пообщаться с подписчиками. В Instagram-stories ведущей задали немало вопросов. В частности, у нее поинтересовалось, что ей дается тяжелее всего во время беременности. Соломия Витвицкая честно ответила, что это был токсикоз. Тогда знаменитость тошнило, она чувствовала слабость и ей постоянно хотелось спать. Однако с началом второго триместра ведущая чувствовала себя гораздо лучше.

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«Однозначно — токсикоз. Собственно благодаря тому, что он начался на 8-9 неделе, мы и узнали о беременности. Но это было очень непростое время: тошнило, была слабость, спать хотелось постоянно, и тянули все связи. Я очень радовалась, что после 15-16 недель он прошел и начался второй триместр», — говорит ведущая.

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Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Также у Соломии Витвицкой спросили, планирует ли она выезд из Киева на фоне постоянных обстрелов. На что ведущая честно призналась, что пока об этом не думает. Знаменитость надеется поскорее закончить ремонт в новой квартире и с новорожденным малышом переехать туда. Однако ведущая не берется загадывать, что будет зимой.

«Сейчас остаюсь в Киеве. Продолжается ремонт в квартире, и я запланировала роды в клинике рядом с домом. Очень хочется в ближайшие месяцы переехать в свою квартиру, которую обустраиваю уже более 1,5 года… Верим в лучшее, но увидим, что будет зимой», — призналась ведущая.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно Соломия Витвицкая призналась, сколько кило набрала во время беременности. Также ведущая ответила, планирует ли еще рожать в будущем.

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