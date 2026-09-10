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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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105
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1 хв

Пенелопа Крус у Венеції: її чорна сукня Chanel із незвичайним акцентом зачарувала публіку

Її поява на фестивалі вкотре довела, що справжня елегантність не потребує зайвого блиску.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Associated Press

Акторка Пенелопа Крус цього ркоу була однією з найвишуканіших гостей Каннського кінофестивалю. Лаконічні та жіночні образи, які вона демонструвала на заході, не залишили нікого байдужими і кожна її поява на публіці викликала захват модних критиків і шанувальників.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Однією із суконь, які вона продемонструвала на публіці, було довге чорне ексклюзивне вбрання від Модного дому Chanel. Сукня мала жіночний силует і гарно підкреслювала фігуру і підходила для події — у ній Пенелопа вийшла на фотоколл.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Головною прикрасою сукні стали квіти з пір’я на плечах, а поєднала акторка лук з босоніжками на підборах, сумкою шанель з фірмовим ромбоподібним простроченням, окулярами а сережками.

На заході вона позувала для фото також зі своїм чоловіком Хав’єром Бардемом, який одягнув світлий костюм у поєднанні з сорочкою у смужку і лоферами.

Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем / © Associated Press

Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем / © Associated Press

Їхня спільна поява у Венеції цього разу має особливу причину, адже Крус і Бардем грають подружню пару в психологічній драмі «Бункер» французького режисера Флоріана Зеллера, яка увійшла до основної конкурсної програми фестивалю. Фільм розповідає про відомого архітектора, який отримує завдання спроєктувати розкішний бункер для багатого технологічного магната, переконаного, що суспільство наближається до колапсу. Поступово цей проєкт починає впливати й на його шлюб.

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