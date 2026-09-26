Гороскоп на 28 вересня — 4 жовтня 2026 року / © Associated Press

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Тиждень розпочинається зі значущої зміни: о 05:49 (GMT+3) завершується тривалий транзит, що тривав майже півтора місяця, — Марс переходить із Рака у знак Лева. Обережна, емоційна, домашня енергія останніх тижнів змінюється яскравою, впевненою, творчою наполегливістю, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Саме у Леві Марс розпочне свою ретроградну петлю 6 листопада 2026 року, яка триватиме до 9 червня 2027 року, — а отже, усе, що відбувається зараз, у момент входу Марса в знак Лева, закладає основу для цього довгого майбутнього циклу.

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Того ж дня, 28 вересня, Сонце утворює тригон із ретроградним Ураном, приносячи легкі, приємні несподіванки — свіжі ідеї, вдалі збіги, відчуття, що зміни відбуваються самі собою, без опору. Гарний момент, щоб довіритися раптовому натхненню.

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30 вересня о 14:44 Меркурій входить у знак Скорпіона — після легкої, дипломатичної атмосфери Терезів мислення стає більш допитливим, проникливим і зосередженим на суті речей. Розмови втрачають поверхневість, з’являється бажання докопатися до істини, розібратися в прихованих мотивах — своїх і чужих.

Перші дні жовтня приносять напружене і небезпечне енергетичне тло:

1 та 2 жовтня Марс утворює квадрат із Меркурієм — цей аспект може проявитися у вигляді дратівливості у словах, поспішних висловлювань або суперечок, що спалахують швидше, ніж встигаєш подумати. Варто стримувати перший імпульс відповісти різко.

Від 2 до 4 жовтня Марс перебуває в опозиції до ретроградного Плутона — це один із найнапруженіших аспектів цього періоду, здатний загострити приховані конфлікти, боротьбу за владу чи контроль у стосунках і справах. Можливі ситуації, коли здається, що хтось тягне ковдру на себе, — важливо не втягуватися в протистояння заради самого протистояння.

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4 жовтня ретроградний Сатурн утворює опозицію із Сонцем — день, який може спричинити втому і навіть загострення хронічних захворювань, а також перешкоди чи необхідність погодитися на обмеження там, де хотілося діяти вільно.

Овен

Тиждень розпочинається з відчутного припливу енергії та бажання діяти сміливо. Спрямуйте його на конкретну справу, а не на доведення власної правоти в суперечках. До середини тижня можливі конфлікти з оточенням, особливо якщо хтось спробує диктувати вам умови або обмежувати вашу свободу дій — роздратування в такі моменти швидко наростатиме, і важливо не дати йому вилитися у різкі слова, про які потім доведеться шкодувати. До кінця тижня корисно зробити паузу й тверезо оцінити, де ви даремно витратили енергію.

Телець

Перші дні тижня сприятливі для нових ідей та наснажливих зустрічей — можливо, хтось запропонує цікаву можливість або поділиться інформацією, яка розширить ваше бачення звичної ситуації. Це гарний час, щоб слухати й сприймати нове, не поспішаючи з висновками. Однак ближче до вихідних ймовірні фінансові або ресурсні питання, що вимагають терпіння, — не все вирішиться так швидко, як хотілося б, і доведеться змиритися з тим, що певні процеси просто неможливо прискорити силою волі.

Близнята

Тиждень починається легко: спілкування йде вільно, ідеї знаходять жвавий відгук, а розмови приносять задоволення та легкість. Але поступово, ближче до середини тижня, тональність спілкування може змінитися — розмови стають гострішими й напруженішими. Те, що сказано в пориві роздратування, здатне надовго зіпсувати стосунки, навіть якщо згодом ви самі не погоджуватиметеся з тим, що наговорили. Краще зробити паузу перед відповіддю, ніж потім перепрошувати й намагатися загладити незручність.

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Рак

На початку тижня відчувається приємне піднесення і бажання рухатися вперед. Але до середини тижня домашні або сімейні справи можуть вимагати більше уваги й терпіння, ніж очікувалося, — можливо, хтось із близьких проявить впертість або ситуація потребуватиме більше часу на вирішення, ніж ви розраховували. Іноді краще відступити, зробити паузу й повернутися до розмови пізніше, коли емоції трохи вгамуються. До кінця тижня ситуація поступово прояснюється, якщо ви дасте їй час, а не будете форсувати події.

Лев

Енергія цього тижня напружена, але її можна спрямувати на свою користь, щоб вона дарувала впевненість, творче піднесення і бажання проявити себе яскравіше, ніж зазвичай. Це гарний час для того, щоб заявити про свої плани, розпочати новий проєкт або просто дозволити собі бути помітним без зайвої скромності. Але остерігайтеся конфліктів через бажання бути в центрі уваги або наполягати на своєму за будь-яку ціну — гордість може стати дорожче, ніж здається в той момент, особливо якщо йдеться про стосунки з близькими людьми.

Діва

Перша половина тижня сприятлива для планування та корисних розмов. Використайте цей час, щоб розібратися зі справами, які вимагають уважності. Однак ближче до вихідних можливі непорозуміння або суперечки — можливо, хтось сприйме вашу прямоту як критику, хоча ви не вкладали в неї негативного змісту. Перевіряйте інформацію двічі, перш ніж робити висновки чи ухвалювати рішення, — цими днями легко помилитися в деталях або неправильно тлумачити чужі слова.

Терези

Тиждень починається наснажливо — ви знайдете в собі сили рухатися вперед обраним шляхом. Це гарний час, щоб остаточно ухвалити рішення, які вже давно назрівали у вас всередині. Але до середини тижня можлива внутрішня або зовнішня боротьба за баланс між власними бажаннями та очікуваннями інших людей — хтось із оточення може наполягати на своєму варіанті розвитку подій, відмінному від вашого. Не бійтеся відстояти свою позицію, але робіть це м’яко, без зайвої різкості.

Скорпіон

Намагайтеся спрямувати накопичену енергію у творче русло — туди, де вона може сприяти розвитку, надихнути та відкрити нові форми самовираження. Не витрачайте її на з’ясування стосунків: зараз будь-які діалоги вимагають особливої м’якості, дбайливості та поваги до почуттів — ваших і чужих. Можлива напруженість у робочих питаннях — те, що довго накопичувалося всередині вас або оточення, може проявитися раптово й досить гостро. Краще обговорити проблему одразу, щойно помітите перші ознаки невдоволення, ніж дозволити їй перерости у серйозний конфлікт.

Стрілець

Тиждень починається з оптимізму та бажання розширити горизонти — з’являються нові ідеї, цікаві пропозиції чи плани, пов’язані з навчанням, подорожами або новим досвідом. Однак до середини тижня можливі суперечки через різні погляди на одну й ту саму ситуацію — не всім варто доводити свою правоту, особливо якщо співрозмовник явно не готовий змінювати точку зору. Можливо, якісь плани вимагатимуть більше часу та зусиль, ніж ви спочатку розраховували. Не відмовляйтеся від мети, просто скоригуйте темп руху до неї.

Козоріг

З’являється прояснення щодо пріоритетів, а також реальний план методичного просування до намічених цілей. Скористайтеся цим станом, щоб взятися за завдання, що вимагають концентрації та послідовності. Але ближче до вихідних можливі перешкоди — робота просувається повільніше, ніж хотілося б, а обставини немов випробовують вас на міцність. Це не привід опускати руки — терпіння зараз працює на вас більше, ніж поспіх, і те, що здається застоєм, насправді є частиною необхідного процесу.

Водолій

Тиждень розпочнеться легко, з новими ідеями та приємними несподіванками — можливо, хтось здивує вас цікавою пропозицією або несподіваною новиною, яка відкриє свіжий погляд на звичну ситуацію. Але до середини тижня можливі суперечки через принципові розбіжності з близькими або колегами. Зберігайте гнучкість — не все вимагає негайного й жорсткого рішення, іноді краще тимчасово відкласти суперечливе питання, ніж наполягати на своєму в конфлікті. Продовжуйте рухатися маленькими, але впевненими кроками!

Риби

Початок тижня надихає на творчість і мрії. Однак ближче до вихідних реальність може вимагати більш тверезого погляду на речі — не все, що здається правильним або багатообіцяльним, виявиться таким за найближчого й уважнішого розгляду. Цими днями більше довіряйте фактам, ніж емоціям, особливо якщо йдеться про важливі рішення, пов’язані з грошима чи стосунками. Намагайтеся поєднати свою природну інтуїцію з тверезою оцінкою реальності — так ви уникнете розчарувань.

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