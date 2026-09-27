ТСН.ua зібрав усі важливі події у фото. Як прожила Україна цей тиждень — дивіться далі. 21 вересня 2026. У Запоріжжі російський удар зруйнував корпус ЗНУ, об’єкт культурної спадщини. 22 вересня 2026. Київ упродовж дня перебуває під атакою РФ: дрон влучив у резервуар з пальним, у кількох районах є постраждалі. 22 вересня 2026. Внаслідок російських обстрілів Краматорська пошкоджений храм святого Іоанна Предтечі. Загалом внаслідок російських атак на Краматорськ 22 вересня загинула одна людина та пʼятеро дістали поранення. 23 вересня 2026. Президент Володимир Зеленський виступив з трибуни на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він розповів про втрати Росії на війні, удари по стратегічних об’єктах у тилу ворога та ризики для Європи Щонайменше 36 постраждалих і двоє загиблих — такі наслідки масованої атаки ворожих БпЛА на Київ 23 вересня 2026. 23 вересня 2026. Зустріч президентів США й України на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. 24 вересня 2026. Під час атаки усі ракети російські окупанти спрямували на Київ, прогриміли вибухи. Двоє людей загинуло, ще восьмеро постраждало. Пошкоджений пологовий будинок у Подільському районі міста. 24 вересня. Окупанти ударними дронами атакували Хмельницький. Сталося влучання у житловий будинок. 24 вересня 2026. Сапери ДСНС вилучили безпечні залишки російської ракети «Іскандер-М». Їх виявили в одному з районів столиці після нічного ворожого обстрілу. 25 вересня 2026. Російський безпілотник влучив в офісну будівлю у Солом’янському районі Києва. Внаслідок атаки загинули люди, багато постраждалих. 25 вересня 2026. У Запоріжжі росіяни поцілили у лікарню. 25 вересня 2026. На Одещині внаслідок удару РФ по виробничій будівлі загинула людина, ще 4 постраждали. Збірна України виявилася сильнішою за команду Угорщини (1:0) у виїзному матчі першого туру квартету B2 Ліги націй 2026/27, який відбувся в п’ятницю, 25 вересня. На останніх хвилинах між суперниками спалахнула масштабна бійка, до якої приєдналися не лише футболісти, а й члени тренерського штабу. 26 вересня 2026. На Харківщині триває обов’язкова евакуація мешканців прифронтових громад. Через постійні російські обстріли люди вимушені залишати свої домівки, аби убезпечити себе та своїх близьких. 26 вересня 2026. Після обстрілу Запоріжжя загинула жінка. 26 вересня 2026. Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінал Кубку Біллі Джин Кінг. У півфінальному матчі наші тенісистки обіграли дворазових чинних чемпіонок турніру, команду Італії. Другу перемогу українкам принесла Еліна Світоліна (7), яка розгромила лідерку суперниць, Жасмін Паоліні (20).