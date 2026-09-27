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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Час на прочитання
2 хв

Удари по дата-центрах, атака по Хмельницькому, виступ Зеленського на Генасамблеї ООН — Україна у фото, 21-27 вересня

Цього тижня Україна знову пережила пекельні дні. Росія безжально била по наших містах. Усі важливі події — у фото.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Краматорськ. Через атаку будівля храму має пошкодження стін та стелі

Краматорськ. Через атаку будівля храму має пошкодження стін та стелі / © Getty Images

ТСН.ua зібрав усі важливі події у фото. Як прожила Україна цей тиждень — дивіться далі.

21 вересня 2026. У Запоріжжі російський удар зруйнував корпус ЗНУ, об’єкт культурної спадщини. / © Associated Press

21 вересня 2026. У Запоріжжі російський удар зруйнував корпус ЗНУ, об’єкт культурної спадщини. / © Associated Press

22 вересня 2026. Київ упродовж дня перебуває під атакою РФ: дрон влучив у резервуар з пальним, у кількох районах є постраждалі. / © Associated Press

22 вересня 2026. Київ упродовж дня перебуває під атакою РФ: дрон влучив у резервуар з пальним, у кількох районах є постраждалі. / © Associated Press

22 вересня 2026. Внаслідок російських обстрілів Краматорська пошкоджений храм святого Іоанна Предтечі. Загалом внаслідок російських атак на Краматорськ 22 вересня загинула одна людина та пʼятеро дістали поранення. / © Getty Images

22 вересня 2026. Внаслідок російських обстрілів Краматорська пошкоджений храм святого Іоанна Предтечі. Загалом внаслідок російських атак на Краматорськ 22 вересня загинула одна людина та пʼятеро дістали поранення. / © Getty Images

23 вересня 2026. Президент Володимир Зеленський виступив з трибуни на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він розповів про втрати Росії на війні, удари по стратегічних об’єктах у тилу ворога та ризики для Європи / © Associated Press

23 вересня 2026. Президент Володимир Зеленський виступив з трибуни на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він розповів про втрати Росії на війні, удари по стратегічних об’єктах у тилу ворога та ризики для Європи / © Associated Press

Щонайменше 36 постраждалих і двоє загиблих — такі наслідки масованої атаки ворожих БпЛА на Київ 23 вересня 2026. / © Associated Press

Щонайменше 36 постраждалих і двоє загиблих — такі наслідки масованої атаки ворожих БпЛА на Київ 23 вересня 2026. / © Associated Press

23 вересня 2026. Зустріч президентів США й України на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. / © Associated Press

23 вересня 2026. Зустріч президентів США й України на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. / © Associated Press

24 вересня 2026. Під час атаки усі ракети російські окупанти спрямували на Київ, прогриміли вибухи. Двоє людей загинуло, ще восьмеро постраждало. Пошкоджений пологовий будинок у Подільському районі міста. / © Associated Press

24 вересня 2026. Під час атаки усі ракети російські окупанти спрямували на Київ, прогриміли вибухи. Двоє людей загинуло, ще восьмеро постраждало. Пошкоджений пологовий будинок у Подільському районі міста. / © Associated Press

24 вересня. Окупанти ударними дронами атакували Хмельницький. Сталося влучання у житловий будинок. / © ДСНС

24 вересня. Окупанти ударними дронами атакували Хмельницький. Сталося влучання у житловий будинок. / © ДСНС

24 вересня 2026. Сапери ДСНС вилучили безпечні залишки російської ракети «Іскандер-М». Їх виявили в одному з районів столиці після нічного ворожого обстрілу. / © ДСНС

24 вересня 2026. Сапери ДСНС вилучили безпечні залишки російської ракети «Іскандер-М». Їх виявили в одному з районів столиці після нічного ворожого обстрілу. / © ДСНС

25 вересня 2026. Російський безпілотник влучив в офісну будівлю у Солом’янському районі Києва. Внаслідок атаки загинули люди, багато постраждалих. / © Associated Press

25 вересня 2026. Російський безпілотник влучив в офісну будівлю у Солом’янському районі Києва. Внаслідок атаки загинули люди, багато постраждалих. / © Associated Press

25 вересня 2026. У Запоріжжі росіяни поцілили у лікарню. / © Запорізька ОВА

25 вересня 2026. У Запоріжжі росіяни поцілили у лікарню. / © Запорізька ОВА

25 вересня 2026. На Одещині внаслідок удару РФ по виробничій будівлі загинула людина, ще 4 постраждали. / © ДСНС

25 вересня 2026. На Одещині внаслідок удару РФ по виробничій будівлі загинула людина, ще 4 постраждали. / © ДСНС

Збірна України виявилася сильнішою за команду Угорщини (1:0) у виїзному матчі першого туру квартету B2 Ліги націй 2026/27, який відбувся в п’ятницю, 25 вересня. На останніх хвилинах між суперниками спалахнула масштабна бійка, до якої приєдналися не лише футболісти, а й члени тренерського штабу. / © Associated Press

Збірна України виявилася сильнішою за команду Угорщини (1:0) у виїзному матчі першого туру квартету B2 Ліги націй 2026/27, який відбувся в п’ятницю, 25 вересня. На останніх хвилинах між суперниками спалахнула масштабна бійка, до якої приєдналися не лише футболісти, а й члени тренерського штабу. / © Associated Press

26 вересня 2026. На Харківщині триває обов’язкова евакуація мешканців прифронтових громад. Через постійні російські обстріли люди вимушені залишати свої домівки, аби убезпечити себе та своїх близьких. / © ДСНС

26 вересня 2026. На Харківщині триває обов’язкова евакуація мешканців прифронтових громад. Через постійні російські обстріли люди вимушені залишати свої домівки, аби убезпечити себе та своїх близьких. / © ДСНС

26 вересня 2026. Після обстрілу Запоріжжя загинула жінка. / © Associated Press

26 вересня 2026. Після обстрілу Запоріжжя загинула жінка. / © Associated Press

26 вересня 2026. Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінал Кубку Біллі Джин Кінг. У півфінальному матчі наші тенісистки обіграли дворазових чинних чемпіонок турніру, команду Італії. Другу перемогу українкам принесла Еліна Світоліна (7), яка розгромила лідерку суперниць, Жасмін Паоліні (20). / © Associated Press

26 вересня 2026. Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінал Кубку Біллі Джин Кінг. У півфінальному матчі наші тенісистки обіграли дворазових чинних чемпіонок турніру, команду Італії. Другу перемогу українкам принесла Еліна Світоліна (7), яка розгромила лідерку суперниць, Жасмін Паоліні (20). / © Associated Press

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