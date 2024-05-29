Продолжается бой возле Волчанска — Генштаб ВСУ

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.30 28.05.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб Украины в сообщении в социальных мерах.

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления.

В настоящее время произошло около 110 боевых столкновений. Российские захватчики пытаются использовать преимущество в живой силе, технике и поддержке из воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а в отдельных направлениях – сами совершают результативные активные действия по улучшению устойчивости обороны.

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных с применением четырех ракет и 38 авиационных ударов с применением 57 КАБ, привлек 435 дронов-камикадзе. Также враг совершил 2849 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений. Подразделениями Сил обороны отражены четыре штурмовых действия российских оккупантов в районах Старицы и Волчанская. Ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. В настоящее время идет бой в районе Волчанска. Наши защитники активно противодействуют и наносят урон врагу.

произошло семь боевых столкновений. Подразделениями Сил обороны отражены четыре штурмовых действия российских оккупантов в районах Старицы и Волчанская. Ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. В настоящее время идет бой в районе Волчанска. Наши защитники активно противодействуют и наносят урон врагу. Предварительно потери противника с начала суток на этом направлении составили 68 человек. Уничтожены три артиллерийские системы, 12 автомобилей и три единицы специальной техники. Два танка, три артиллерийских системы, семь автомобилей и одна спецтехника были повреждены.

На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили 16 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка, Новоегоровка и Невское. Еще по одному боевому столкновению продолжаются в районах Петропавловки и Невского.

произошло 19 боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили 16 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка, Новоегоровка и Невское. Еще по одному боевому столкновению продолжаются в районах Петропавловки и Невского. На Лиманском направлении произошло 16 боеприкосновений. Попытки российских окупантов продвинуться в районах Тернов, Торского и Серебрянского леса в спешке не имели. Несмотря на активность врага, украинскими военными проводятся мероприятия по усилению переднего края обороны.

произошло 16 боеприкосновений. Попытки российских окупантов продвинуться в районах Тернов, Торского и Серебрянского леса в спешке не имели. Несмотря на активность врага, украинскими военными проводятся мероприятия по усилению переднего края обороны. На Северском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Белогоровки, где пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений. Ситуация напряженная. Защитники Украины прилагают максимум усилий, чтобы не допустить продвижения российских окупантов в глубину нашей территории.

враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Белогоровки, где пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений. Ситуация напряженная. Защитники Украины прилагают максимум усилий, чтобы не допустить продвижения российских окупантов в глубину нашей территории. На Краматорском направлении агрессор шесть раз пытался атаковать подразделения сил обороны в районах Григоровки, Клещиевки и Андреевки. Все пробы были безуспешными. Потери наших позиций не допущены.

агрессор шесть раз пытался атаковать подразделения сил обороны в районах Григоровки, Клещиевки и Андреевки. Все пробы были безуспешными. Потери наших позиций не допущены. Интенсивно атаковал враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь в течение дня, иногда при поддержке авиации, применяя КАБы, агрессор совершил 25 штурмовых действий и пытался нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии столкновения. На отдельных участках враг имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.

Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили более 220 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля и один ПТУР. Повреждения получили одна боевая бронированная машина, одна пушка и два миномета.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается девять боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Водяное. Подразделения сил обороны отражают атаки противника и усиливают устойчивость оборонительных рубежей.

в настоящее время суток насчитывается девять боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Водяное. Подразделения сил обороны отражают атаки противника и усиливают устойчивость оборонительных рубежей. На Времивском направлении российские кафиры не оставляют попыток потеснить украинских защитников с занятых позиций. Шесть атак окупантов наши воины отбили в районе Старомайорского. Одна еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить наши подразделения от Малой Токмачки.

произошло три боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить наши подразделения от Малой Токмачки. На Приднепровском направлении кафиры не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. 10 боевых столкновений существенных изменений в обстановку на данном участке не было внесено. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, потери наших позиций не допущены.

кафиры не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. 10 боевых столкновений существенных изменений в обстановку на данном участке не было внесено. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, потери наших позиций не допущены. Украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляются меры по улучшению тактического положения.

"Бьем врага и приближаем нашу Победу!", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов и рядом авиационного ремонтного завода.

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