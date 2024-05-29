Продолжается бой возле Волчанска — Генштаб ВСУ

Россияне продолжают атаковать.
Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.30 28.05.2024 по поводу российского вторжения.
Об этом сообщает Генштаб Украины в сообщении в социальных мерах.
Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления.
В настоящее время произошло около 110 боевых столкновений. Российские захватчики пытаются использовать преимущество в живой силе, технике и поддержке из воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а в отдельных направлениях – сами совершают результативные активные действия по улучшению устойчивости обороны.
В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных с применением четырех ракет и 38 авиационных ударов с применением 57 КАБ, привлек 435 дронов-камикадзе. Также враг совершил 2849 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.
- На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений. Подразделениями Сил обороны отражены четыре штурмовых действия российских оккупантов в районах Старицы и Волчанская. Ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. В настоящее время идет бой в районе Волчанска. Наши защитники активно противодействуют и наносят урон врагу.
- Предварительно потери противника с начала суток на этом направлении составили 68 человек. Уничтожены три артиллерийские системы, 12 автомобилей и три единицы специальной техники. Два танка, три артиллерийских системы, семь автомобилей и одна спецтехника были повреждены.
- На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили 16 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка, Новоегоровка и Невское. Еще по одному боевому столкновению продолжаются в районах Петропавловки и Невского.
- На Лиманском направлении произошло 16 боеприкосновений. Попытки российских окупантов продвинуться в районах Тернов, Торского и Серебрянского леса в спешке не имели. Несмотря на активность врага, украинскими военными проводятся мероприятия по усилению переднего края обороны.
- На Северском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Белогоровки, где пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений. Ситуация напряженная. Защитники Украины прилагают максимум усилий, чтобы не допустить продвижения российских окупантов в глубину нашей территории.
- На Краматорском направлении агрессор шесть раз пытался атаковать подразделения сил обороны в районах Григоровки, Клещиевки и Андреевки. Все пробы были безуспешными. Потери наших позиций не допущены.
- Интенсивно атаковал враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь в течение дня, иногда при поддержке авиации, применяя КАБы, агрессор совершил 25 штурмовых действий и пытался нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии столкновения. На отдельных участках враг имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.
- Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили более 220 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля и один ПТУР. Повреждения получили одна боевая бронированная машина, одна пушка и два миномета.
- На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается девять боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Водяное. Подразделения сил обороны отражают атаки противника и усиливают устойчивость оборонительных рубежей.
- На Времивском направлении российские кафиры не оставляют попыток потеснить украинских защитников с занятых позиций. Шесть атак окупантов наши воины отбили в районе Старомайорского. Одна еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.
- На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить наши подразделения от Малой Токмачки.
- На Приднепровском направлении кафиры не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. 10 боевых столкновений существенных изменений в обстановку на данном участке не было внесено. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, потери наших позиций не допущены.
- Украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляются меры по улучшению тактического положения.
"Бьем врага и приближаем нашу Победу!", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов и рядом авиационного ремонтного завода.
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