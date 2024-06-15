У неділю Україну омиє дощами: прогноз погоди на 16 червня (мапа)

У більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
В Україні у неділю, 16 червня, буде хмарно з проясненнями. На всій території країни, крім західних областей, дощі, місцями грози, у більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вітер північно-східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 20-25°, у східних та південних областях 23-28°.
Яка погода у Києві та області
У Києві та на Київщині 16 червня хмарно з проясненнями.
Короткочасний дощ, місцями по області гроза.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°;
У Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°.
Нагадаємо, погоду вихідними визначатиме циклон. Опади очікуються майже на всій території України, окрім західної частини, Одещини та Вінниччини.
Читайте також: