У неділю Україну омиє дощами: прогноз погоди на 16 червня (мапа)

У більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

В Україні у неділю, 16 червня, буде хмарно з проясненнями. На всій території країни, крім західних областей, дощі, місцями грози, у більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер північно-східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 20-25°, у східних та південних областях 23-28°.

Мапа погоди на 16 травня / Фото: Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та на Київщині 16 червня хмарно з проясненнями.

Короткочасний дощ, місцями по області гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°;

У Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, погоду вихідними визначатиме циклон. Опади очікуються майже на всій території України, окрім західної частини, Одещини та Вінниччини.

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