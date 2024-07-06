В Ростові-на-Дону запровадили відключення світла: що відомо

В російському Ростові-на-Дону та в області запровадили відключення світла. Росіяни скаржаться, що у місті не працюють ні світлофори, ні кондиціонери.

Про це йдеться у повідомленні компанії "Россети Юг".

"На території Ростовської області запроваджується графік тимчасових відключень побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нібито виник дефіцит потужності. В компанії обіцяють, що після його ліквідації графіки обмеження споживання скасують і електропостачання "буде тривати в нормальному режимі".

Тим часом Телеграм-канали і місцеві росЗМІ пишуть, що росіяни другий день поспіль скаржаться на відсутність електроенергії у різних районах Ростова. На дорогах не працюють світлофори, а вдома неможливо зігріти їжу та включити кондиціонер.

Як повідомлялося, напередодні російський Ростов атакували безпілотники. Виникли пожежі.М ісцеві жителі вважають, що метою атаки могла стати місцева ТЕЦ-2.

Ростов-на-Дону атакували безпілотники

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