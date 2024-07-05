Російський Ростов атакували безпілотники: що відомо

Ростов-на-Дону вночі 5 липня атакували БпЛА. За даними місцевих мешканців, горить нафтовий термінал. Утім інформацію поки не підтверджують.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Ростов-на-Дону атакували безпілотники

Деталі атаки

Губернатор Ростовської області заявив про збиття 10 літальних апаратів над регіоном й масштабні пожежі.

"За даними оперативних чергових служб, внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону та в Азовському районі. До місць загоряння виїхали пожежні розрахунки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація уточнюється", – відзвітував він.

Стверджується, що атаковано ВАТ "НЗНП філія Ростовський" на Лівому березі Дону між Ростовом та Батайськом.

"Черговими засобами ППО знищено 14 БПЛА над територією Краснодарського краю, 26 БПЛА над територією Запорізької області, а також знищено та придушено 10 БПЛА над територією Ростовської області", – повідомили у Міноборони РФ.

Нагадаємо, понад 10 гучних вибухів пролунали над Ростовом близько 3 години ночі за російським часом, повідомляють очевидці. В одному з районів на південний захід від міста видно пожежу.

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