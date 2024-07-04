Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Росії дві області опинились під ударами дронів

В Росії дві області опинились під ударами дронів

У РФ заявили про атаку безпілотника / Фото: ASTRA

Дрони атакували Брянську та Тамбовську області.

В Росії у ніч проти 4 липня безпілотники атакували Брянську та Тамбовську області. Влада традиційно повідомила "про знищення цілей" та нібито відсутність наслідків. 

Про це пишуть місцеві пабліки.

Так, губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив, що два безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Клінцовським та Трубчевським районами. 

Губернатор Тамбовської області Росії Максим Єгоров заявив, що нібито над регіоном також збили два безпілотники. Мовляв, жертв та поранених немає.

Нагадаємо, у Курську спалахнула сильна пожежа на заводі тракторних запасних частин.

Читайте також:

Жителі Курська повідомляють про чергову "бавовну"

Жителі Курська повідомляють про чергову "бавовну"

Повʼязані теми:

Наступна публікація