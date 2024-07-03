Співпраця КНДР та РФ: про що свідчить угода, підписана державами

Очільник КНДР уже давно підтримує дії Кремля проти України.
Росія та Північна Корея підписали взаємну угоду, що передбачає обмін військовою допомогою. Це може призвести до відправки Північною Кореєю робітників чи навіть солдат для участі у війні проти України.
Про це 24 Каналу сказала колишня аналітикиня ЦРУ з питань КНДР Сью Мі Террі.
КНДР підтримує Владіміра Путіна та війну проти України
Як відомо, Північна Корея вже відправила до Росії понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами, артилерійськими снарядами та іншим військовим обладнанням. Але тепер укладання оборонного пакту може стати фундаментом для відправки Північною Кореєю робітників чи, можливо, навіть солдат для участі у війні в Україні.
"На додаток до всієї військової техніки, артилерійських снарядів і ракет, вони можуть відправляти людей воювати в Україну. Тому це дуже тривожний розвиток подій", – припустила вона.
Раніше з'явилася інформація, що Північна Корея буде відправляти "ремонтно-відновлювальні" підрозділи, які будуть відновлювати позиції ворога чи зруйновані населені пункти в Луганській області. Нардеп пояснив, чим вони можуть там займатися.
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