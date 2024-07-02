Чим займатимуться підрозділи КНДР в Україні: нардеп дав відповідь

Є інформація Південної Кореї, що Північна Корея буде відправляти "ремонтно-відновлювальні" підрозділи, які будуть відновлювати позиції ворога чи зруйновані населені пункти в Луганській області.

Народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів про те, чим можуть займатися північнокорейські підрозділи, якщо такі будуть направлені до України для допомоги російським окупантам. Про це йшлося в інтерв’ю Костенко на Radio NV.

"Тут треба аналізувати, чим вони дійсно займатимуться, чи буде пряма участь у війні. Можливо, це відповідь або погрози на заяви Макрона, європейських держав направити сюди інструкторів для підготовки наших військ. Це може бути така політична гра: якщо ви, то й ми", – прокоментував нардеп.

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З приводу того, як це вплине, треба дивитись конкретно, які підрозділи будуть направлені і що вони будуть робити, зауважив Костенко.

"Але інформація була, що вони саме як будівничий підрозділ направлять. У них же там все військове. Там керівник будівельної фірми може бути полковник. І от вони можуть приїхати і відбудовувати якісь населені пункти. А якщо це буде безпосередньо заміна інженерним військовим підрозділам, то, звичайно, їх можуть задіяти на інших напрямках. Треба дивитись на ресурси. Звичайно, що будь-яка допомога РФ – це допомога і це нам в мінус", – сказав Костенко.

Нагадаємо, після візиту очільника Кремля Володимира Путіна до КНДР Кім Чен Ин заявив, що відправить на Донбас інженерні війська.

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