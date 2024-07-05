За попередньою інформацією, в місті почалася пожежа.
Невідомі безпілотники атакували Ростов-на-Дону.
За даними губернатора Ростовської області Василя Голубєва, зараз нібито працюють російські "сили ППО".
Офіційної інформації про займання поки що немає.
Понад 10 гучних вибухів пролунали над Ростовом близько 3 години ночі за російським часом, повідомляють очевидці. В одному з районів на південний захід від міста видно пожежу.
Місцеві жителі вважають, що метою атаки могла стати місцева ТЕЦ-2.
Нагадаємо, що у ніч проти 5 липня 2024 року невідомі дрони атакували Приморсько-Охтарськ у Краснодарському краї РФ.
Зауважимо, що у Нижньому Новгород спалахнула потужна пожежа на виробничому майданчику з утилізації відходів – у небі виднілись вогняні "гриби".
Додамо, що в ніч проти 30 червня у низці російських областей, зокрема у Курській, Бєлгородській та Брянській, пролунали вибухи через атаку безпілотників.
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