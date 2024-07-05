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Безпілотники атакували Ростов-на-Дону

Безпілотники атакували Ростов-на-Дону

Очевидці розповідають, що в місті спалахнула пожежа. / Фото: із соцмереж

За попередньою інформацією, в місті почалася пожежа.

Невідомі безпілотники атакували Ростов-на-Дону.

За даними губернатора Ростовської області Василя Голубєва, зараз нібито працюють російські "сили ППО".

Офіційної інформації про займання поки що немає.

Понад 10 гучних вибухів пролунали над Ростовом близько 3 години ночі за російським часом, повідомляють очевидці. В одному з районів на південний захід від міста видно пожежу.

Місцеві жителі вважають, що метою атаки могла стати місцева ТЕЦ-2.

Нагадаємо, що у ніч проти 5 липня 2024 року невідомі дрони атакували Приморсько-Охтарськ у Краснодарському краї РФ

Зауважимо, що у Нижньому Новгород спалахнула потужна пожежа на виробничому майданчику з утилізації відходів – у небі виднілись вогняні "гриби".

Додамо, що в ніч проти 30 червня у низці російських областей, зокрема у Курській, Бєлгородській та Брянській, пролунали вибухи через атаку безпілотників.

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