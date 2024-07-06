До сусідньої Білорусі прибули китайські військові: що відомо 

Військові Білорусі і КНР візьмуть участь у начаннях.

До Білорусі прибули військовослужбовці армії Китаю задля проведення "спільних антитерористичних навчань".

Про це повідомило Міноборони РБ і моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

Білоруське міністерство повідомило, що до їхньої країни прибули військові Народно-визвольної армії Китаю, аби взяти участь у "спільному антитерористичному тренуванні (навчанні)". Воно буде тривати від 8 до 19 липня.

Мовляв, такі заходи "дозволять обмінятись досвідом, провести злагодження білоруських та китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ".

Тим часом "Гаюн" пише, що китайський літак приземлився на військовий аеродром "Барановичі". Зазначимо, що першим успішним елементом цих навчань для 61-ї винищувальної авіабази можна вважати освоєння англійської мови для розуміння «китайської англійської» в умовах стресу (посадка іноземного літака) та подальшої взаємодії на тренуваннях після стільки років роботи з росіянами.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що прикордонники посилили кордон республіки. На позиції були виведені ракетні установки "Іскандер".

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