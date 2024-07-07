Мобілізація в Україні: відстрочку отримають дві категорії студентів

В Україні відстрочку від призову матимуть дві категорії студентів. Йдеться, зокрема, про тих, хто навчається на денній або дуальній формі за кошти бюджету.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Ті, хто вступає на бюджет на денну або дуальну форму - це один з критеріїв. І другий критерій - рівень тієї освіти, яку вони мають здобувати, має бути вищий, ніж у них є. Тобто, якщо людина - бакалавр, то вона має вступити в магістратуру, щоб отримати відстрочку", - сказав Лазуткін.

За даними Міністерства освіти та науки, кількість здобувачів освіти за контрактом у вишах зросла в останні роки на понад 40%, переважно за рахунок чоловіків мобілізаційного віку.

Нагадаємо:

16 липня стане останнім днем, коли всі чоловіки віком 18-60 років зобов’язані будуть оновити свої персональні дані для військового обліку. Насамперед йдеться про те, що вони мають уточнити актуальну адресу проживання, номери телефонів, електронну пошту.

На оновлення даних закон давав 60 днів, проте багато військовозобов’язаних скаржилися, що цього терміну недостатньо через черги до ТЦК і технічні збої в інтернет-застосунках.

Із вказаної дати почнуть діяти штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації: ТЦК зможе оштрафувати чоловіків мобілізаційного віку, а також жінок-медиків, які також зобов'язані оновити свої дані. Розмір штрафу - 17-25,5 тисяч гривень.

Підприємство, на якому порушуються правила військового обліку співробітників, може отримати штраф від 34 до 59,5 тисяч гривень.

Якщо людина не сплатить штраф впродовж 15 днів, можуть бути запущені інші механізми примусу - блокування банківських рахунків, арешт майна і навіть притягнення до кримінальної відповідальності.

Від 16 липня з’явиться ще одна новація - повістка, яку ТЦК відправлятиме рекомендованим листом, буде вважатись врученою навіть тоді, коли особа відмовиться її забрати, або якщо пошта поставила відмітку про відсутність особи за адресою місця проживання.

Новини ТСН онлайн 19:30 27 червня. ПОЖЕЖА НА ПІДСТАНЦІЇ У КИЄВІ! Безпекові угоди, мобілізація студентів

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