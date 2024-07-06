Наталка Денисенко палко поцілувала відому акторку: "Дівчата підіймають імунітет"

Українську акторку Наталку Денисенко заскочили за поцілунком з відомою колегою по сцені.

Пікантну світлину зробив актор Тарас Цимбалюк. На зображенні Наталка у весільній сукні та з букетом у руках цілує у губи колегу, акторку Антоніну Хижняк. Також на світлині видніється актор Павло Текучев, який не приховував свого подиву з Тарасом.

До слова, кадр був зроблений у перервах між зніманнями романтичної комедії. Як виявилося, цим фото актори також вирішили розповісти про Всесвітній день поцілунків, який святкують 6 липня. У фотоблогу стрічки, у якій знімаються зірки, зазначили, що поцілунок покращує стан здоров'я й самопочуття.

Павло Текучев, Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Романтичні британці придумали це свято ще в 19 сторіччі, і вірус поцілунків захопив весь світ. Всі люблять це діло і наша Наталка з Тонею також. Лікарі довели, що під час поцілунку відбувається обмін мікрофлорою, так звана "перехресна імунотерапія". Так що дівчата просто підіймають свій імунітет", - з гумором підписали кадр на сторінці фільму.

Нагадаємо, нещодавно романтичним контентом замилувала акторка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару. Зірка вперше показала фото зі свого таємного весілля й солодкі поцілунки з чоловіком-іноземцем.

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