МАУП краща у ТОП-10 приватних університетів України

Міжрегіональна Академія управління персоналом посіла перше місце в десятці найкращих приватних університетів України!

“ТОП-10: Найкращі приватні виші” формується за даними інших трьох відомих рейтингів, що спираються на важливі критерії оцінювання: “ТОП-200 Україна”, Scopus та “Бал НМТ на контракт”. У підсумку МАУП продемонструвала найкращі результати серед всіх приватних ЗВО країни у 2024 році.

Така висока оцінка є підтвердженням того, що команда МАУП приділяє багато уваги розвитку всіх напрямів діяльності ЗВО – освітнього, виховного і наукового, та віддано служить своїй місії — готувати висококваліфікованих фахівців, які здатні зробити значний внесок у розвиток майбутнього нашої країни.