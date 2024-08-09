Українцям можуть підвищити тарифи на газ: названо умову

В Україні можуть підвищити ціни на газ внаслідок припинення транзиту російського газу через українську газотранспортну систему.

Такий прогноз озвучив колишній керівник Оператора ГТС України Сергій Макогон в інтерв'ю виданню "LIGA.net".

Однак, він заспокоює, це не повинно викликати серйозних проблем, оскільки очікується, що збільшення вартості становитиме лише близько 3%.

Зазначаєтьсся, що таке збільшення вартості не є критичною проблемою.

"Зараз транспортування газу у внутрішній системі коштує приблизно 0,2 грн за кубічний метр. За моїми розрахунками, у разі нульового транзиту ця цифра зросте не більше ніж до 0,6 грн за куб", — йдеться в повідомленні.

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За його словами, для порівняння, влітку ринкова ціна на електроенергію зросла на 60%, тому, навіть якщо кінцева ціна на газ збільшиться на 5-10%, це не стане серйозною проблемою.

"Важливо зазначити, що чинний контракт на транзит російського газу Україною діє до кінця 2024 року. Після цього Україна не має наміру продовжувати домовленості щодо транзиту", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, голова правління "Нафтогазу" заявив про мораторій на зростання цін.

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