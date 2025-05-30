У Чехії вчителька розповідала учням про "нацистів в Україні": як її покарали

Колишня вчителька чеської мови з Праги Мартіна Беднаржова / © Соцмережа X

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Колишню вчительку чеської мови з Праги Мартіну Беднаржову засудили до семи місяців умовного ув’язнення за публічне виправдання російської агресії проти України.

Вирок виніс суд після кількох років розгляду справи, повідомляє iRozhlas.

Зазначається, що скандальні висловлювання Беднаржової пролунали у квітні 2022 року під час уроку стилістики.

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Тоді вона назвала вторгнення Росії до України «прийнятним», заперечувала бойові дії в Києві, а новини чеського телеканалу ČT 1 називала частиною «пропаганди, пов’язаної з мільярдером Соросом». Учні намагалися заперечувати, посилаючись на побачене у ЗМІ, але вчителька відстоювала свою позицію.

Крім того, вона розповідала школярам про нібито «вбивства росіян на Донбасі від 2014 року» та «українських нацистів», які «здирали з людей шкіру» й «убивали дітей». У травні 2022 року її звільнили зі школи. Спроба оскаржити звільнення у суді виявилася марною.

Справу щодо її проросійських заяв в суді розглядали тричі. Попередні два процеси завершилися виправданням, але у січні 2024 року Верховний суд скасував ці рішення і спрямував справу на повторний розгляд.

Під час засідань Беднаржова не відмовилася від своїх слів і стверджувала, що ЗМІ спотворюють реальність. Вона вважає судовий процес політичним тиском, оскільки планує балотуватись до парламенту від руху Stačilo! — партії, що виступає за скасування санкцій проти Росії й Білорусі та припинення підтримки України.

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Суд призначив їй умовний термін із випробувальним строком у 20 місяців, трирічну заборону на викладання та обов’язкове проходження курсу з медіаграмотності. Як підкреслила суддя, головна проблема полягала в тому, що Беднаржова нав’язувала свої переконання підліткам, які не могли дати гідної відповіді.

Нагадаємо, 37-річна вчителька замість репетиторства займалася сексом з дитиною.