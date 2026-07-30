Роками носила "бомбу сповільненої дії": у Рівному жінці видалили гігантську пухлину (фото)

Операційна / © Credits

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Мамологи Рівненського обласного протипухлинного центру провели надскладну операцію, видаливши пацієнтці гігантську пухлину грудей вагою понад 5 кг. Жінка роками жила з новоутворенням, не звертаючись по допомогу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Рівненського обласного протипухлинного центру.

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29 липня мамологи успішно провели надскладне оперативне втручання, під час якого видалили пацієнтці пухлину молочної залози загальною вагою 5,5 кг. Безпосередньо пухлина важила більш як 4 кг, ще близько 1,5 л становила накопичена рідина.

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У центрі зазначили, що жінка жила з новоутворенням упродовж багатьох років. За цей час пухлина постійно збільшувалася, завдаючи пацієнтці значного фізичного та психологічного дискомфорту.

«Саме тому ми вкотре наголошуємо: не відкладайте візит до лікаря. Не чекайте, поки проблема стане критичною», — закликали медики.

У протипухлинному центрі також наголосили, що багатьом людям буває страшно звернутися до лікаря або почути діагноз. Водночас фахівці закликають не відкладати перший крок, адже своєчасне звернення дає шанс зберегти здоров’я, уникнути складних операцій, а нерідко й урятувати життя.

Вирізана пухлина / © Рівненський обласний протипухлинний центр

Нагадаємо, раніше львівські хірурги врятували 52-річну пані Лесю, видаливши рідкісну 40-сантиметрову доброякісну пухлину матки (лейоміому), яка проросла через нижню порожнисту вену майже до правого передсердя. Через ризик відриву тромбу та масивної кровотечі до складної операції залучили мультидисциплінарну команду з судинних і кардіохірургів, онкологів та онкогінекологів.

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