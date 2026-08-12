В Крыму сообщают о дронах, взрывах и работе ПВО: под атакой могли быть военные объекты РФ

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 12 августа во временно оккупированном Крыму сообщают о пролете беспилотников, стрельбе, взрывах и работе российской ПВО. По данным мониторингового канала « Крымский ветер », дроны могли направляться в сторону российских военных объектов.

Около 00:30 беспилотник был замечен над Щелкиным — он двигался в направлении Керчи. Местные жители сообщали о громких звуках, однако, по предварительным данным, дрон продолжил полет.

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Впоследствии стрельбу слышали в Берегово и Песчаном. В Севастополе очевидцы сообщали о работе зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» вблизи Ялтинского кольца, недалеко от Балаклавской ТЭС. Также прогремели взрывы в районе Балаклавы и над морем.

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По информации мониторингового канала, беспилотники могли приближаться к российским военным аэродромам Кача и Бельбек.

Кроме того, около 01:06 сообщалось о пролете дрона над Кореизом, после чего на Южном берегу Крыма был слышен взрыв.

В Симферополе в это время уточнили информацию о перебоях с электроснабжением: свет исчезал только в отдельных районах, в частности в Давыдовке и на Москольке.

Официальных подтверждений по поводу возможных попаданий или последствий атаки пока нет. Информация требует дополнительной проверки.

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Напомним, среди кафиров в Крыму распространились безосновательные слухи о подготовке Украиной морского десанта, из-за чего силовики и коллаборанты массово вывозят свои семьи с полуострова. Полноценной эвакуации подразделений нет. Панику подогревают реальные проблемы со снабжением света, горючего и продуктов. По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, результативные удары по Крыму могут вынудить президента РФ Владимира Путина принять мирные инициативы Украины.

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