«Дімуся питав мене: „Папа, а що я помру?“»: дрон убив 3-річного хлопчика та його бабусю й дідуся під Києвом

Загиблий від удару дрона РФ Дмитро. Фото: Aleksandr Rocs/Facebook

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8 серпня російські дрони влучили у двоповерховий будинок у селі Пухівці Київської області, де жили дві родини. Під час удару загинули старше подружжя та їхній внук Дмитро. Інше подружжя — чоловік, дружина та їхній середній син — отримало поранення.

Про це повідомив один із потерпілих, батько вбитого хлопчика, Олександр.

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«Я бачив його знівечене тіло»

За його словами, першим загинув Дмитро. Батько на власні очі бачив загибель сина. У момент удару він спав на правому боці.

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«Першим загинув Дімуська. Він спав на правому боці. Я бачив його знівечене тіло — відсутні задня частина голови, спини, хребта. Це ціль оператора дрона свинособак з рф?!!. Він був сонечком у нашій родині, його тепло і любов, які він проявляв до нас всіх, надихали далі жити в такий складний час», — написав він.

Олександр пригадав, що син під час тривог запитував, чи він не помре.

«Дімуся інколи питав мене, коли лунала тривога — „папа, а що я помру…“. Я йому казав, що ні, що ти ще дуже маленький, але треба ховатися», — зауважив чоловік.

«Були розірвані на шматки»: тіла матері та батька були у понівечоному стані

Олександр додав, що від третього дрона, їх було шість, за словами чоловіка, загинула мати Галина. Вона працювала вчителькою у школі.

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«Її тіло було розірвано на мільйони шматків, те, що змогли знайти, я теж бачив… і не розумію, чому ж вона стала другою ціллю, адже оператор дрона усвідомлював, що вбиває людину похилого віку», — написав син.

Фото: Aleksandr Rocs/Facebook

Третьою жертвою російського дрона став його батько Петро. За словами сина, його вбив уламок від БПЛА.

«Батько Петро в цей час знімав з себе обгорілий одяг біля мами, та величезний уламок обірвав його життя, розрізавши практично все тіло навпіл, від цього ж „Шахеда“, що убив маму. Я теж бачив тіло і не можу зрозуміти, чим завинив батько в цьому житті», — розповів син.

Загиблий чоловік працював електрозварником в комунальних службах.

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Фото: Aleksandr Rocs/Facebook

Російські дрони «полювали» за іншими членами родини

Олександр, якому вдалося вижити разом із дружиною та середнім сином, стверджує, що російські дрони «полювали» за ними.

«Дружина і середній син якимось чудом залишились живими, але з пораненнями, хоча оператори-свинособаки рф, за нами ганялись по всій ділянці. Тепер для мене світ змінився, я втратив „життєву силу“, мені дуже боляче, я намагаюся з цим боротися, але дуже важко. мета для мене одна — знайти всіх причетних до цього вбивства моєї родини», — запевнив він.

Атака РФ по Київській області — що відомо

Нагадаємо, 8 серпня Росія масовано атакувала Київ та область. Окупанти завдали удару по Пухівцях під Києвом, влучивши у двоповерховий будинок. За даними прокуратури, на місці загинули 3-річний хлопчик та його бабуся і дідусь. Його батьки отримали уламкові поранення та опіки.

15-річний брат отримав опіки близько 11% тіла. Його госпіталізували до реанімаційного відділення. Також поранення отримав 21-річний сусід, який після влучання прийшов допомагати родині.

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