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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
144
Время на прочтение
2 мин

Лимонный пирог Бри Ван Де Камп: рецепт из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Нежная лимонная начинка, хрустящая песочная основа и воздушная меренга — этот пирог выглядит потрясающе, а на вкус он ещё лучше.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Бри Ван Де Камп

Бри Ван Де Камп / © Getty Images

Если вам нравится сочетание сладкого и лёгкой цитрусовой кислинки, лимонный пирог с меренгой станет настоящим фаворитом. Его секрет в контрастах: рассыпчатое тесто, кремовая лимонная начинка и нежная меренга, которая после запекания приобретает легкую золотистую корочку. Фудблогер Катерина рассказала о рецепте этого десерта на своей кулинарной странице.

Ингредиенты

Для основы

  • мука — 250 г

  • сахар — 1 ст. л

  • соль — ¼ ч. л

  • холодное сливочное масло — 150 г

  • ледяная вода — 6 ст. л

Для лимонной начинки

  • сахар — 300 г

  • кукурузный крахмал — 60 г

  • холодная вода — 360 мл

  • яичные желтки — 3 шт.

  • свежий лимонный сок — 120 мл

  • лимонная цедра — 1 ст. л.

  • сливочное масло — 30 г

Для меренги

  • яйца комнатной температуры — 3 шт.

  • лимонный сок — ½ ч. л.

  • сахар — 100 г

Лимонный пирог / © Associated Press

Лимонный пирог / © Associated Press

Приготовление

  1. Сначала приготовьте основу, смешайте муку с сахаром и солью, добавьте холодное масло и перетрите всё до состояния крошки.

  2. Влейте ледяную воду и быстро соберите тесто в шар.

  3. Заверните его в пленку и поставьте в холодильник на час.

  4. Охлажденное тесто раскатайте, выложите в форму и сформируйте бортики.

  5. Накройте пергаментом и положите сверху груз.

  6. Выпекайте при 200 °C 15 минут, затем уберите груз и допекайте еще 10 минут.

  7. Для лимонной начинки смешайте в кастрюле сахар, крахмал и холодную воду.

  8. Постоянно помешивайте и доведите до загустения, а после закипания проварите 1–2 мин.

  9. В желтки постепенно влейте примерно две ложки горячей крахмальной смеси и постоянно помешивайте.

  10. Затем перелейте желтки обратно в кастрюлю, перемешайте и снова поставьте на огонь.

  11. После закипания варите ещё 2–3 мин.

  12. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, лимонный сок и цедру.

  13. Перемешайте до однородности.

  14. Для меренги смешайте белки и сахар и нагревайте на водяной бане, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.

  15. Снимите с бани и взбивайте, сначала до мягких пиков, добавьте лимонный сок и продолжайте взбивать на высокой скорости до получения устойчивой массы.

  16. Вылейте горячую лимонную начинку на готовую основу.

  17. Сверху выложите меренгу так, чтобы она полностью закрыла края пирога.

  18. Выпекайте при 175 °C 10–12 минут, пока меренга слегка не подрумянится.

  19. Готовый пирог сначала остудите на решетке, а затем оставьте в холодильнике на ночь.

Этот лимонный пирог требует немного терпения, но результат того стоит. На следующий день начинка становится плотной и нежной, меренга — воздушной, а песочное тесто прекрасно удерживает всю эту лимонную облачку.

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