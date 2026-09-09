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Лимонный пирог Бри Ван Де Камп: рецепт из сериала "Отчаянные домохозяйки"
Нежная лимонная начинка, хрустящая песочная основа и воздушная меренга — этот пирог выглядит потрясающе, а на вкус он ещё лучше.
Если вам нравится сочетание сладкого и лёгкой цитрусовой кислинки, лимонный пирог с меренгой станет настоящим фаворитом. Его секрет в контрастах: рассыпчатое тесто, кремовая лимонная начинка и нежная меренга, которая после запекания приобретает легкую золотистую корочку. Фудблогер Катерина рассказала о рецепте этого десерта на своей кулинарной странице.
Ингредиенты
Для основы
мука — 250 г
сахар — 1 ст. л
соль — ¼ ч. л
холодное сливочное масло — 150 г
ледяная вода — 6 ст. л
Для лимонной начинки
сахар — 300 г
кукурузный крахмал — 60 г
холодная вода — 360 мл
яичные желтки — 3 шт.
свежий лимонный сок — 120 мл
лимонная цедра — 1 ст. л.
сливочное масло — 30 г
Для меренги
яйца комнатной температуры — 3 шт.
лимонный сок — ½ ч. л.
сахар — 100 г
Приготовление
Сначала приготовьте основу, смешайте муку с сахаром и солью, добавьте холодное масло и перетрите всё до состояния крошки.
Влейте ледяную воду и быстро соберите тесто в шар.
Заверните его в пленку и поставьте в холодильник на час.
Охлажденное тесто раскатайте, выложите в форму и сформируйте бортики.
Накройте пергаментом и положите сверху груз.
Выпекайте при 200 °C 15 минут, затем уберите груз и допекайте еще 10 минут.
Для лимонной начинки смешайте в кастрюле сахар, крахмал и холодную воду.
Постоянно помешивайте и доведите до загустения, а после закипания проварите 1–2 мин.
В желтки постепенно влейте примерно две ложки горячей крахмальной смеси и постоянно помешивайте.
Затем перелейте желтки обратно в кастрюлю, перемешайте и снова поставьте на огонь.
После закипания варите ещё 2–3 мин.
Снимите с огня, добавьте сливочное масло, лимонный сок и цедру.
Перемешайте до однородности.
Для меренги смешайте белки и сахар и нагревайте на водяной бане, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
Снимите с бани и взбивайте, сначала до мягких пиков, добавьте лимонный сок и продолжайте взбивать на высокой скорости до получения устойчивой массы.
Вылейте горячую лимонную начинку на готовую основу.
Сверху выложите меренгу так, чтобы она полностью закрыла края пирога.
Выпекайте при 175 °C 10–12 минут, пока меренга слегка не подрумянится.
Готовый пирог сначала остудите на решетке, а затем оставьте в холодильнике на ночь.
Этот лимонный пирог требует немного терпения, но результат того стоит. На следующий день начинка становится плотной и нежной, меренга — воздушной, а песочное тесто прекрасно удерживает всю эту лимонную облачку.