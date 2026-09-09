Лимонный пирог Бри Ван Де Камп: рецепт из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Бри Ван Де Камп / © Getty Images

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Если вам нравится сочетание сладкого и лёгкой цитрусовой кислинки, лимонный пирог с меренгой станет настоящим фаворитом. Его секрет в контрастах: рассыпчатое тесто, кремовая лимонная начинка и нежная меренга, которая после запекания приобретает легкую золотистую корочку. Фудблогер Катерина рассказала о рецепте этого десерта на своей кулинарной странице.

Ингредиенты

Для основы

мука — 250 г

сахар — 1 ст. л

соль — ¼ ч. л

холодное сливочное масло — 150 г

ледяная вода — 6 ст. л

Для лимонной начинки

сахар — 300 г

кукурузный крахмал — 60 г

холодная вода — 360 мл

яичные желтки — 3 шт.

свежий лимонный сок — 120 мл

лимонная цедра — 1 ст. л.

сливочное масло — 30 г

Для меренги

яйца комнатной температуры — 3 шт.

лимонный сок — ½ ч. л.

сахар — 100 г

Лимонный пирог / © Associated Press

Приготовление

Сначала приготовьте основу, смешайте муку с сахаром и солью, добавьте холодное масло и перетрите всё до состояния крошки. Влейте ледяную воду и быстро соберите тесто в шар. Заверните его в пленку и поставьте в холодильник на час. Охлажденное тесто раскатайте, выложите в форму и сформируйте бортики. Накройте пергаментом и положите сверху груз. Выпекайте при 200 °C 15 минут, затем уберите груз и допекайте еще 10 минут. Для лимонной начинки смешайте в кастрюле сахар, крахмал и холодную воду. Постоянно помешивайте и доведите до загустения, а после закипания проварите 1–2 мин. В желтки постепенно влейте примерно две ложки горячей крахмальной смеси и постоянно помешивайте. Затем перелейте желтки обратно в кастрюлю, перемешайте и снова поставьте на огонь. После закипания варите ещё 2–3 мин. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, лимонный сок и цедру. Перемешайте до однородности. Для меренги смешайте белки и сахар и нагревайте на водяной бане, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Снимите с бани и взбивайте, сначала до мягких пиков, добавьте лимонный сок и продолжайте взбивать на высокой скорости до получения устойчивой массы. Вылейте горячую лимонную начинку на готовую основу. Сверху выложите меренгу так, чтобы она полностью закрыла края пирога. Выпекайте при 175 °C 10–12 минут, пока меренга слегка не подрумянится. Готовый пирог сначала остудите на решетке, а затем оставьте в холодильнике на ночь.

Этот лимонный пирог требует немного терпения, но результат того стоит. На следующий день начинка становится плотной и нежной, меренга — воздушной, а песочное тесто прекрасно удерживает всю эту лимонную облачку.

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