Де насправді знайшли сейф з грошима у справі «Карфаген»: у НАБУ та САП пояснили ситуацію

Де знайшли сейф з готівкою у справі «Карфаген» / © НАБУ

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Оприлюднене НАБУ та САП 5 вересня фото відкритого сейфа з готівкою безпосередньо стосується резонансної спецоперації «Карфаген». Однак цей сейф знайшли не в Офісі генерального прокурора України.

Про це під час судового засідання з обрання запобіжного заходу фігурантці провадження Єлизаветі Івахненко (у матеріалах слідства проходить під псевдонімом «Муза») заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась.

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Справа «Карфаген»: НАБУ та САП пояснили фото сейфа з грошима

Приводом для офіційних коментарів стала заява адвоката Віталія Сердюка. Захисник стверджував, що знімок насправді зробили під час слідчих дій в іншій справі, яка стосується земельних махінацій, а сам сейф належить його клієнту.

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«Офіційна позиція НАБУ і САП в тому, що опубліковане фото сейфа стосується спецоперації „Карфаген“», — сказав Карась.

Представник САП уточнив, що вказані статки вилучили не в кабінетах Офісу генерального прокурора.

«Ні НАБУ, ні САП не писали, що кошти були знайдені в приміщенні ОГП, але ці грошові кошти стосуються цієї спецоперації», — заявив прокурор.

За словами Миколи Карася, детективи й прокурори зараз здійснюють усі необхідні процесуальні кроки, однак розголошувати деталі наразі не можуть, оскільки досудове розслідування досі триває.

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Ситуація з публікацією кадрів є важливою у питанні репутації НАБУ та САП. Використання речових доказів з одного кримінального провадження для демонстрації успіхів у іншому без належних пояснень ризикує викривити дійсні обставини подій та підірвати публічну довіру до всієї антикорупційної системи.

Паралельно прокурор розповів про результати слідчих дій, проведених безпосередньо в будівлі Офісу Генерального прокурора.

На робочому місці Айдина Худієва — посадовця, наближеного до генпрокурора, — детективи вилучили $50 000. Слідство також зафіксувало наявність у нього елітного кросовера Audi Q8, вартість якого суттєво перевищує його офіційні статки. Крім того, під час обшуку в першого заступника генерального прокурора виявили коштовності та дорогий годинник.

Операція «Карфаген»: головне

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про викриття п’ятьох осіб, які входили до злочинної організації на чолі з керівником одного з підрозділів Офісу генерального прокурора. За даними слідства, посадовець (у матеріалах розслідування — «Канцлер») організував схему систематичного одержання хабарів за «кришування» мережі шахрайських колцентрів, від діяльності яких потерпали громадяни України та іноземці.

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Слідчі з’ясували, що угруповання використовувало контроль над кримінальними провадженнями для тиску на «ворожі» кол-центри та захисту «своїх», а отримані прибутки легалізувало через купівлю коштовностей, апартаментів у Буковелі, оформлення майна на підставних осіб та реєстрацію близьких як ФОП.

Правоохоронці з’ясували, що керівник угруповання мав масштабний вплив, який виходив далеко за межі його офіційних посадових обов’язків. Завдяки наближеності до впливової особи («Шефа») та прогалинам у законодавстві, він лобіював кадрові призначення своїх людей до органів прокуратури та Державної податкової служби, організовував неофіційні доплати «в конвертах» і використовував службові відрядження для елітного відпочинку за кордоном.

Згодом, аби приховати статки від антикорупційних органів та після журналістських розслідувань, фігуранти намагалися переоформлювати активи на родичів і створювати видимість їхньої фінансової спроможності, зокрема, вигадуючи легенди про бізнес у США чи кошти з РФ.

У межах спецоперації було затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву. В Офісі генерального прокурора заявили про готовність сприяти розслідуванню.

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