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Чи потрібно вимикати Wi-Fi на телефоні після виходу з дому: що варто знати
Експерти пояснили, чи потрібно вимикати Wi-Fi після виходу із дому.
Багато користувачів вимикають Wi-Fi на смартфоні одразу після виходу з дому, побоюючись, що активна функція швидше розряджає акумулятор. Однак на практиці споживання енергії самим увімкненим Wi-Fi є незначним.
Про це повідомляє ofeminin.
Найбільше заряд батареї зазвичай витрачають яскравий екран, окремі застосунки та GPS. Тому якщо людина ненадовго виходить із дому та переходить на мобільний інтернет, постійне вимикання Wi-Fi майже не вплине на тривалість роботи смартфона.
Водночас залишати без уваги налаштування автоматичного підключення до мереж не варто. Смартфон може намагатися приєднатися до доступних публічних або невідомих Wi-Fi. Це потенційно створює ризики для безпеки, тому краще вимкнути автоматичне підключення до незнайомих мереж і з обережністю користуватися громадським Wi-Fi.
Для додаткового захисту телефону рекомендують встановити PIN-код щонайменше з шести цифр або складний буквено-цифровий пароль. Також можна використовувати біометричну автентифікацію — наприклад, розблокування за відбитком пальця чи обличчям.
Крім того, застосунки варто завантажувати лише з офіційних магазинів Google Play та App Store, регулярно оновлювати операційну систему й програми та не переходити за підозрілими посиланнями з SMS або електронних листів.
Отже, вимикати Wi-Fi щоразу після виходу з дому не обов’язково. Значно важливіше контролювати автоматичне підключення до невідомих мереж і дотримуватися базових правил цифрової безпеки.
Як ми писали, пароль від Wi-Fi можна швидко переглянути безпосередньо на пристрої, якщо мережа вже збережена. На Android це робиться через налаштування Wi-Fi та QR-код, на iPhone — у властивостях підключеної мережі, а на Windows і Mac — через параметри бездротового з’єднання. Також Wi-Fi можна передавати іншому пристрою за допомогою QR-коду. Якщо ж дані мережі не збережені на телефоні чи комп’ютері, отримати пароль через звичайні налаштування не вийде.