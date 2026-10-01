Чи потрібно вимикати Wi-Fi на телефоні після виходу з дому: що варто знати

Телефон / © pexels.com

Реклама

Багато користувачів вимикають Wi-Fi на смартфоні одразу після виходу з дому, побоюючись, що активна функція швидше розряджає акумулятор. Однак на практиці споживання енергії самим увімкненим Wi-Fi є незначним.

Про це повідомляє ofeminin.

Реклама

Найбільше заряд батареї зазвичай витрачають яскравий екран, окремі застосунки та GPS. Тому якщо людина ненадовго виходить із дому та переходить на мобільний інтернет, постійне вимикання Wi-Fi майже не вплине на тривалість роботи смартфона.

Реклама

Водночас залишати без уваги налаштування автоматичного підключення до мереж не варто. Смартфон може намагатися приєднатися до доступних публічних або невідомих Wi-Fi. Це потенційно створює ризики для безпеки, тому краще вимкнути автоматичне підключення до незнайомих мереж і з обережністю користуватися громадським Wi-Fi.

Для додаткового захисту телефону рекомендують встановити PIN-код щонайменше з шести цифр або складний буквено-цифровий пароль. Також можна використовувати біометричну автентифікацію — наприклад, розблокування за відбитком пальця чи обличчям.

Крім того, застосунки варто завантажувати лише з офіційних магазинів Google Play та App Store, регулярно оновлювати операційну систему й програми та не переходити за підозрілими посиланнями з SMS або електронних листів.

Отже, вимикати Wi-Fi щоразу після виходу з дому не обов’язково. Значно важливіше контролювати автоматичне підключення до невідомих мереж і дотримуватися базових правил цифрової безпеки.

Реклама

Як ми писали, пароль від Wi-Fi можна швидко переглянути безпосередньо на пристрої, якщо мережа вже збережена. На Android це робиться через налаштування Wi-Fi та QR-код, на iPhone — у властивостях підключеної мережі, а на Windows і Mac — через параметри бездротового з’єднання. Також Wi-Fi можна передавати іншому пристрою за допомогою QR-коду. Якщо ж дані мережі не збережені на телефоні чи комп’ютері, отримати пароль через звичайні налаштування не вийде.

Новини партнерів