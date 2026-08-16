Що має вміти першокласник перед 1 вересня: поради вчительки

Без репетиторів і прикладів: що насправді повинна вміти дитина перед 1 вересня

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До 1 вересня залишилося зовсім мало часу і батьки першокласників нерідко намагаються швидко навчити дитину читати, писати та рахувати, аби сформувати «базу» для школи. Однак намір випередити програму може лише зашкодити навчальному процесу.

Про це у своїй колонці для видання «Вчися.Медіа» розповіла вчителька початкових класів Козинського ліцею та освітня блогерка Юліана Довгопол.

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Чому не варто «переганяти» шкільну програму

Освітянка застерігає батьків від надмірної підготовки та залучення репетиторів перед 1 вересня. Якщо дитина вже опанувала матеріал першого класу, вона втрачає мотивацію та інтерес до уроків, починає нудьгувати й відчувати себе «поза процесом».

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«У мене були учні/ці, які вже в другому семестрі переходили до другого класу. Звучить круто, але це стрес, нові вимоги й інший колектив, що не завжди добре для дитини», — розповідає Довгопол.

Що справді важливо знати для дошкільнят:

знати цифри від 1 до 10 (не розв’язувати приклади, просто знати);

читати короткі слова по складах (якщо не читає — не страшно);

бути самостійними в простих побутових речах;

уміти сказати «Я не розумію» або «Мені потрібна допомога»;

знати, що школа — це цікаво, а не страшно (а для цього дорослі мають мотивувати дітей: «У тебе буде дуже класна вчителька», «Щодня нові пригоди», «У тебе все вийде!», «Це не школа, а мрія!» тощо);

називати основні кольори;

уміти тримати олівець і ножиці;

знати своє ім’я, прізвище й адресу;

уміти слухати дорослого хоча б 10–15 хвилин;

уміти одягтися, збирати речі, обслуговувати себе у вбиральні;

не боятися нових людей і середовища.

Як підготувати дитину до 1 вересня: поради для батьків

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