Україна може втратити $400 млн на зброю: Чалий пояснив, що блокує Пентагон

Пентагон / © Associated Press

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Пентагон блокує укладення контрактів на постачання Україні озброєння на $400 млн, які вже були передбачені Конгресом США. Колишній посол України у США Валерій Чалий вважає, що така затримка грає на користь Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю LIGA.net.

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За словами Чалого, йдеться про кошти, які Україна ризикує втратити до 1 жовтня, якщо контракти так і не будуть підписані.

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«У нас зараз втрачається в Америці до 1 жовтня $400 млн, які Конгрес уже виділив. А його блокують, Пентагон блокує. Реально блокує. Контракти не підписує. Для чого це? Це ж вигідно компаніям. Я вважаю, що це пас росіянам», — сказав Чалий.

На його думку, Україні варто активніше працювати безпосередньо з американськими оборонними компаніями, аби розблокувати процес.

Чалий також пов’язав проблему з недостатньою дипломатичною присутністю України у США. Він звернув увагу, що у Вашингтоні досі немає українського посла та аташе з питань оборони, що ускладнює контакти з керівництвом оборонних компаній.

За його словами, топменеджмент таких компаній зазвичай не проводить зустрічі на рівні нижче посла або оборонного аташе. Через це Україні складніше просувати питання контрактів на вже виділені кошти.

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Йдеться про $400 млн у межах Ініціативи сприяння безпеці України. Ці гроші Конгрес США передбачив для закупівлі озброєння американського виробництва.

Затримка з укладенням контрактів особливо критична для протиповітряної оборони, оскільки Україна значною мірою залежить від американських ракет-перехоплювачів, зокрема для систем Patriot. Від своєчасних поставок залежить захист міст, енергетики та критичної інфраструктури від російських ракетних ударів.

Раніше адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгрес, що використання $400 млн військової допомоги Україні триватиме до 2029 року. Такий графік уже викликав гостру критику американських законодавців через нагальні потреби ЗСУ.

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