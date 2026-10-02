ВСУ отбили у России почти 300 километров территории

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В течение весны и лета 2026 года российская армия понесла существенные территориальные потери на фронте в Украине. По данным аналитиков, в период с марта по сентябрь россияне потеряли контроль почти над 300 квадратными километрами территории.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

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Россияне потеряли почти 300 км территории: что стало причиной

Весомым фактором такого результата стала успешная операция ВСУ под кодовым названием «Вивальди», в результате которой Силы обороны освободили не менее 147 квадратных километров.

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По оценкам ISW, за сентябрь 2026 года россияне захватили 175,54 кв. км, но одновременно потеряли 256,35 кв. км. Таким образом, чистый результат врага за месяц оказался отрицательным и составил минус 80,81 кв. км. То есть, каждые сутки россияне в сентябре теряли почти по 3 квадратных км.

Динамика остается неутешительной для врага, и если учитывать «серую зону» и инфильтрацию. Чистые потери территории врагом достигли 175,18 кв. км.

В статистику сентября вошли данные о деоккупации не менее 147 кв. км на Лиманском направлении. Хотя Силы обороны проводили операцию «Вивальди» в течение нескольких месяцев, о ней стало известно недавно.

Аналитики указывают на то, что темпы продвижения российских войск резко упали еще в марте 2026 года и с тех пор удерживаются на минимальном или даже отрицательном уровне.

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Если скорректировать расчеты и учесть деоккупированные территории Украины во время операции «Вивальди», вырисовывается четкая картина: с начала марта 2026 россияне суммарно потеряли по всей линии фронта 293,59 кв. км в чистом измерении. При этом зафиксированное присутствие или инфильтрация врага за этот же период составляет всего 174,44 кв. км.

Украинское командование эффективно соблюдает режим оперативной тишины. Вот почему точная оценка объема деоккупированных территорий происходит с существенными задержками.

Рекордные потери РФ в сентябре 2026 года

В то же время, сентябрь стал знаковым для россиян из-за рекордного количества потерь на фронте за весь год. По оценкам наблюдателей, в сентябре 2026 года россияне не достигли ни одного продвижения, заплатив за это более 46 тысячами солдат.

По официальным данным Генштаба, потери российской армии за сентябрь 2026 составили 46 320 человек. Это уже третий месяц подряд, когда потери врага превышают отметку в 40 тысяч человек.

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Поскольку россияне имеют огромные ежемесячные потери живой силы и отрицательные продвижения, нынешняя система комплектования и мобилизации врага уже не способна перекрывать проблемы.

ВСУ готовятся освободить еще 10 населенных пунктов

Напомним, с начала наступательной операции на Александровском направлении 29 января по август Силы обороны Украины освободили 26 населенных пунктов и более 700 квадратных километров территории. Об этом в интервью DW сообщил командующий ДШВ Олег Апостол.

Главная цель действий группировки — срыв продвижения российских войск в Днепропетровской и Запорожской областях и их дальнейшее вытеснение из украинских земель.

Пока операция продолжается: направление движения сместилось с севера на юг в сторону запада на восток, и в ближайшее время под контроль Украины могут вернуться еще до десяти населенных пунктов.

Детали продвижения намеренно не раскрывают в целях безопасности личного состава и чтобы не дать противнику возможность вовремя перебросить резервы. Дополнительной проблемой для врага является дезинформация со стороны их подразделений, которые скрывают от высшего командования реальную ситуацию на фронте.

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