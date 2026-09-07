Візит Віткоффа та Кушнера: США вже готують новий раунд переговорів

Джаред Кушнер та Стів Віткофф у Києві / © Associated Press

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Вашингтон готовий до проведення чергового раунду переговорів за участю Москви й Києва і з оптимізмом ставиться до цієї можливості.

Про це повідомив високопоставлений представник адміністрації США, ознайомлений з подробицями візиту посланців президента США до України і Росії, у коментарі Радіо Свобода.

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За словами посадовця, адміністрація Дональда Трампа проаналізує результати зустрічей Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, перш ніж визначати конкретні подальші кроки, а найближчі тижні стануть важливими для розробки більш детального плану дій.

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Чиновник також вказав на майбутнє засідання Генеральної асамблеї ООН як на потенційно корисну нагоду для продовження роботи, зазначивши, що це може дозволити сторонам «продовжити з того місця, де Джаред і Стів зупинилися» минулих вихідних.

Нагадаємо, 6 вересня представники Дональда Трампа перебували в Києві на зустрічах щодо завершення війни Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів два двосторонні раунди переговорів з делегацією США й один раунд багатосторонніх переговорів разом із радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини і Франції.

За словами українського президента, сторони, зокрема, обговорили гарантії безпеки й економічну підтримку для України, постачання необхідних засобів протиповітряної оборони, а також пакет допомоги напередодні зими.

Як повідомив Зеленський, після переговорів у Києві Україна, США і європейські партнери домовилися зустрітися знову, щоби продовжити діалог щодо встановлення миру й обговорити подальші кроки.

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У Білому домі ці переговори охарактеризували як досить «змістовні». Там також повідомили, що найближчими тижнями планується оголосити про подальший розвиток переговорного процесу за участю США, Росії та України.

У неділю, 6 вересня, Стів Віткофф і Джаред Кушнер зробили перші заяви після переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

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