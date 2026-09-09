- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 171
- Час на прочитання
- 1 хв
У мереживних трусах і з яскравим макіяжем: модель з’явилася на червоній доріжці після пластичної операції
48-річна британська модель і телезірка прийшла на захід у провокаційному луку.
Кеті Прайс відвідала церемонію вручення Національної телевізійної премії, яка відбулася на арені O2 у Лондоні.
На червону доріжку вона вийшла у білій сорочці з контрастною чорною деталлю на грудях і розстебнутими верхніми ґудзиками. Її Кеті поєднала з чорними щільними колготами і високими пудрово-чорними мереживними трусами, які одягла зверху.
Вбрання телезірка доповнила чорними босоніжками на високих шпильках. У вухах у неї були великі сережки з камінням, а на нігтях — довгий світлий манікюр.
Особливу увагу привернув макіяж Прайс. Вона зробила екстремальні чорні стрілки, смокі-айс, підкреслила вилиці рожевими рум’янами й нафарбувала губи нюдовою помадою з глянцевим блиском. Темне волосся знаменитості було зачесане назад і укладене з ефектом мокрих пасом.
На заході Кеті з’явилася наступного дня після косметологічних та хірургічних процедур у Брюсселі. Вона пояснила, що їй замінили грудний імплант, а також ввели філер у ділянку щік. Через це обличчя телезірки ще залишалося набряклим, а біля ока був помітний синець.