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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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171
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1 хв

У мереживних трусах і з яскравим макіяжем: модель з’явилася на червоній доріжці після пластичної операції

48-річна британська модель і телезірка прийшла на захід у провокаційному луку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кеті Прайс

Кеті Прайс / © Getty Images

Кеті Прайс відвідала церемонію вручення Національної телевізійної премії, яка відбулася на арені O2 у Лондоні.

На червону доріжку вона вийшла у білій сорочці з контрастною чорною деталлю на грудях і розстебнутими верхніми ґудзиками. Її Кеті поєднала з чорними щільними колготами і високими пудрово-чорними мереживними трусами, які одягла зверху.

Кеті Прайс / © Getty Images

Кеті Прайс / © Getty Images

Вбрання телезірка доповнила чорними босоніжками на високих шпильках. У вухах у неї були великі сережки з камінням, а на нігтях — довгий світлий манікюр.

Особливу увагу привернув макіяж Прайс. Вона зробила екстремальні чорні стрілки, смокі-айс, підкреслила вилиці рожевими рум’янами й нафарбувала губи нюдовою помадою з глянцевим блиском. Темне волосся знаменитості було зачесане назад і укладене з ефектом мокрих пасом.

На заході Кеті з’явилася наступного дня після косметологічних та хірургічних процедур у Брюсселі. Вона пояснила, що їй замінили грудний імплант, а також ввели філер у ділянку щік. Через це обличчя телезірки ще залишалося набряклим, а біля ока був помітний синець.

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