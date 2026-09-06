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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
2 хв

Після скандалу на Met Gala: модель Бхавіта Мандава сяяла у розкішній сукні-русалці Chanel у Венеції

Після неоднозначної появи на одній із найгучніших модних подій року модель отримала нову нагоду продемонструвати себе.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Бхавіта Мандава

Бхавіта Мандава / © Getty Images

Коли 26-річна індійська модель Бхавіта Мандава дебютувала на Met Gala 2026 — її образ став повним провалом. Річ у тім, що серед безлічі розкішних і креатичних образів знаменитостей дівчина, здавалось, з’явилася у звичайному повсякденному луку, адже вона вийшла на червону доріжку в тому, що на перший погляд нагадувало звичайну кофту на блискавці та джинси.

Бхавіта Мандава на Met Gala 2026 — цей образ викликав скандал / © Getty Images

Бхавіта Мандава на Met Gala 2026 — цей образ викликав скандал / © Getty Images

Бхавіту тоді одягав на подію Модний дім Chanel і її костюм був ілюзією, чи радше імітацією, адже насправді речі, які дівчина носила, виготовлені з тонкого і високоякісного шовку. Створення такого луку вимагало надзвичайної майстерності. Однак скандал привернув увагу і до бренду, і до дівчини, що без сумніву пішло на користь її кар’єрі, адже Бхавіта з’явилася цього року серед гостей Венеційського кінофестивалю.

Бхавіта Мандава на Венеційському кінофестивалі / © Getty Images

Бхавіта Мандава на Венеційському кінофестивалі / © Getty Images

Одягнена вона знову була у Chanel, та тепер Модний дім вирішив не повторювати своїх помилок з мінімалізмом і вирішив одягнути модель у одну з найкрсивіших суконь з круїзної колекції Chanel 2027 створеної Матье Блазі.

Обтислий силуету сукні переливався кількома відтінками аквамаринового кольору, нагадуючи русалку. Вбрання Бхавіти мало глибокий V-подібний виріз, відкриті плечі та ефектну відкриту спину, а від плечей до стегон спадали об’ємні складки.

Бхавіта Мандава на Венеційському кінофестивалі / © Getty Images

Бхавіта Мандава на Венеційському кінофестивалі / © Getty Images

За даними British Vogue, сукня була прикрашена 30 тисячами куполоподібних леліток у формі сердець, виконаних у градуйованих відтінках райдужного небесно-блакитного та насиченого бірюзового. Ще 96 тисяч овальних леліток тих самих відтінків прикрасили волани сукні.

Загалом майстрам ательє знадобилося 1250 годин, щоб вручну розшити вбрання.

Бхавіта Мандава на Венеційському кінофестивалі / © Associated Press

Бхавіта Мандава на Венеційському кінофестивалі / © Associated Press

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