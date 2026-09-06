- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 2 хв
Українка Валерія Лісовська увійшла до топ-20 «Міс Світу — 2026»: які образи вона представила
Українка продемонструвала впевнений результат серед понад сотні учасниць та привернула увагу своїми яскравими образами, кожен із яких мав особливий символічний сенс.
У суботу, 5 вересня, у В’єтнамі відбувся грандіозний фінал 73-го конкурсу краси «Міс Світу».
Переможницею стала Джохейррі Мола з Домініканської Республіки, але гідно на міжнародній арені представила рідну країну і представниця України Валерія Лісовська.
У конкурсі краси за корону змагалися 111 представниць різних країн, але Валерія змогла увійти у топ-20. Організатори також розподілили учасниць на чотири континентальні групи: Африка; Америка та Карибський басейн; Європа; Азія та Океанія. Тому Валерія змогла показати ще один хороший результат — увійшла до п’ятірки найкращих учасниць від Європи.
Під час оголошення результатів Валерія продемонструвала на сцені блакитну сукню з лелітками.
Для фіналу українська красуня обрала золоту вечірню вечірню сукню з кеп-накидкою, що носить назву «Сяйво Незламності». Вбрання для Валерії спеціально створило українське ательє LADY MILLION studio.
Сукня неймовірно сяяла на сцені, а її творці заклали у вбрання особливу символіку — зі задумом вбрання відображало внутрішнє світло, гідність та стійкість України.
Ще один окремий образ Лісовська представила під час показу національних костюмів і він отримав назву «Крила світла». Його концепція також пов’язана з Україною.