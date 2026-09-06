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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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65
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Українка Валерія Лісовська увійшла до топ-20 «Міс Світу — 2026»: які образи вона представила

Українка продемонструвала впевнений результат серед понад сотні учасниць та привернула увагу своїми яскравими образами, кожен із яких мав особливий символічний сенс.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Валерія Лісовська / фото: Miss Ukraine

Валерія Лісовська / фото: Miss Ukraine

У суботу, 5 вересня, у В’єтнамі відбувся грандіозний фінал 73-го конкурсу краси «Міс Світу».

Учасниці конкурсу краси «Міс Світу — 2026» / © Getty Images

Учасниці конкурсу краси «Міс Світу — 2026» / © Getty Images

Переможницею стала Джохейррі Мола з Домініканської Республіки, але гідно на міжнародній арені представила рідну країну і представниця України Валерія Лісовська.

Валерія Лісовська / фото: instagram.com/lisovska_valeriia

Валерія Лісовська / фото: instagram.com/lisovska_valeriia

Валерія Лісовська серед конкурсанток, що увійшли в топ-20 / © Getty Images

Валерія Лісовська серед конкурсанток, що увійшли в топ-20 / © Getty Images

У конкурсі краси за корону змагалися 111 представниць різних країн, але Валерія змогла увійти у топ-20. Організатори також розподілили учасниць на чотири континентальні групи: Африка; Америка та Карибський басейн; Європа; Азія та Океанія. Тому Валерія змогла показати ще один хороший результат — увійшла до п’ятірки найкращих учасниць від Європи.

Під час оголошення результатів Валерія продемонструвала на сцені блакитну сукню з лелітками.

Валерія Лісовська / фото: instagram.com/lisovska_valeriia

Валерія Лісовська / фото: instagram.com/lisovska_valeriia

Для фіналу українська красуня обрала золоту вечірню вечірню сукню з кеп-накидкою, що носить назву «Сяйво Незламності». Вбрання для Валерії спеціально створило українське ательє LADY MILLION studio.

Валерія Лісовська / фото: Miss Ukraine

Валерія Лісовська / фото: Miss Ukraine

Сукня неймовірно сяяла на сцені, а її творці заклали у вбрання особливу символіку — зі задумом вбрання відображало внутрішнє світло, гідність та стійкість України.

Валерія Лісовська / фото: Miss Ukraine

Валерія Лісовська / фото: Miss Ukraine

Валерія Лісовська / фото: Miss Ukraine

Валерія Лісовська / фото: Miss Ukraine

Ще один окремий образ Лісовська представила під час показу національних костюмів і він отримав назву «Крила світла». Його концепція також пов’язана з Україною.

Валерія Лісовська / фото: instagram.com/lisovska_valeriia

Валерія Лісовська / фото: instagram.com/lisovska_valeriia

Валерія Лісовська / фото: instagram.com/lisovska_valeriia

Валерія Лісовська / фото: instagram.com/lisovska_valeriia

Коментарі
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