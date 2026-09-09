В кружевных трусах и с ярким макияжем: модель появилась на красной дорожке после пластической операции

Кэти Прайс / © Getty Images

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Кэти Прайс посетила церемонию вручения Национальной телевизионной премии, которая состоялась на арене O2 в Лондоне.

На красную дорожку она вышла в белой рубашке с контрастной черной деталью на груди и расстегнутыми верхними пуговицами. Ее Кэти сочетала с черными плотными колготками и высокими пудрово-черными кружевными трусами, которые она надела поверх.

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Кэти Прайс / © Getty Images

Наряд телезвезда дополнила черными босоножками на высоких шпильках. В ушах у нее были большие серьги с камнями, а на ногтях — длинный светлый маникюр.

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Особое внимание привлек макияж Прайс. Она нарисовала экстремальные черные стрелки, сделала смоки-айс, подчеркнула скулы розовыми румянами и накрасила губы нюдовой помадой с глянцевым блеском. Темные волосы знаменитости были зачесаны назад и уложены с эффектом мокрых прядей.

На мероприятии Кэти появилась на следующий день после косметологических и хирургических процедур в Брюсселе. Она пояснила, что ей заменили грудной имплантат, а также ввели филлер в область щек. Из-за этого лицо телезвезды еще оставалось опухшим, а возле глаза был заметен синяк.

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