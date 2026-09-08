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Коли до України повернеться літнє тепло: синоптики назвали дату та попередили про небезпеку
Синоптики прогнозують суттєве підвищення температури до +30 градусів по всій країні, але попереджають про високі ризики виникнення пожеж.
Незабаром до України повернеться літнє тепло, яке затримається в країні завдяки впливу південного антициклону.
За прогнозом Наталки Діденко, найближчими днями погоду в Україні визначатиме антициклон, який принесе суху, сонячну та комфортну погоду без опадів. У вівторок, 8 вересня, температура сягатиме +22…+25 градусів тепла, а на заході — до +28. Як повідомляє Діденко, у середу та четвер, 9–10 вересня, по всій країні утримається літнє тепло від +25 до +30 градусів тепла з великою кількістю сонця вдень і осінніми туманами.
Водночас очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань також прогнозує суху та теплу погоду в Україні 8 вересня. За його словами температура повітря у денні години коливатиметься в межах від +21 до +26 градусів тепла.
Окрім того, Постригань попереджає, що 9–10 вересня, потужний антициклон «Ульріх переміститься з Європи в південні широти.
«За такої атмосферної конфігурації до нашого регіону надходитиме субтропічне повітря. Температура повітря підвищиться: вночі 11-16º, вдень 23-28º. Опадів не чекаємо», — повідомляє синоптик.
Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують по країні 8 вересня мінливу погоду, без опадів.
Вітер на Правобережжі буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с, на Лівобережжі очікується північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.
Водночас синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні.
«08-10 вересня у більшості північних, східних, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Запорізькій областях та в Криму, 09-10 вересня і в Кіровоградській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», — йдеться у повідомленні.
Раніше синоптики дали детальний прогноз погоди для великих міст України на 8 вересня.
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