ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
459
Час на прочитання
2 хв

Коли до України повернеться літнє тепло: синоптики назвали дату та попередили про небезпеку

Синоптики прогнозують суттєве підвищення температури до +30 градусів по всій країні, але попереджають про високі ризики виникнення пожеж.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Осінь / фото ілюстративне

Осінь / фото ілюстративне / © pexels.com

Незабаром до України повернеться літнє тепло, яке затримається в країні завдяки впливу південного антициклону.

За прогнозом Наталки Діденко, найближчими днями погоду в Україні визначатиме антициклон, який принесе суху, сонячну та комфортну погоду без опадів. У вівторок, 8 вересня, температура сягатиме +22…+25 градусів тепла, а на заході — до +28. Як повідомляє Діденко, у середу та четвер, 9–10 вересня, по всій країні утримається літнє тепло від +25 до +30 градусів тепла з великою кількістю сонця вдень і осінніми туманами.

Водночас очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань також прогнозує суху та теплу погоду в Україні 8 вересня. За його словами температура повітря у денні години коливатиметься в межах від +21 до +26 градусів тепла.

Окрім того, Постригань попереджає, що 9–10 вересня, потужний антициклон «Ульріх переміститься з Європи в південні широти.

«За такої атмосферної конфігурації до нашого регіону надходитиме субтропічне повітря. Температура повітря підвищиться: вночі 11-16º, вдень 23-28º. Опадів не чекаємо», — повідомляє синоптик.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують по країні 8 вересня мінливу погоду, без опадів.

Вітер на Правобережжі буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с, на Лівобережжі очікується північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

Погода в Україні 8 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 8 вересня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні.

«08-10 вересня у більшості північних, східних, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Запорізькій областях та в Криму, 09-10 вересня і в Кіровоградській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», — йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики дали детальний прогноз погоди для великих міст України на 8 вересня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie