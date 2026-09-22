Трансгендерна модель Валентина Сампайо у мінісукні вийшла на прогулянку зі своїм собакою

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

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29-річна бразильська трансгендерна модель Валентина Сампайо опублікувала у своєму Instagram серію фото, зроблених на вулицях Нью-Йорка. Вона вийшла на прогулянку зі своїм собакою — пекінесом на ім’я Лео.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Модель була одягнена в чорну коротку сукню, яку доповнила чорними туфлями-човниками.

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Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Також Валентина поділилася кумедним відео, на якому її пекінес іде вулицею, розмахуючи своїм пухнастим хвостом.

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Пекінес Валентини Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

У своїх інтерв’ю Сампайо розповідає, що Лео — її найближчий і постійний супутник, і він не є її «інстаграм-улюбленцем», а членом родини. Вона зізнавалася, що собака допомагав їй впоратися з тривогою, самотністю та складними періодами в кар’єрі й особистому житті. «Він любить мене беззастережно. Це найцінніше», — каже модель. А прогулянка з Лео для Валентини — це форма медитації та спосіб відволіктися від тиску модної індустрії.

Нагадаємо, раніше на прогулянку зі своїм собакою вийшла інша зірка — топмодель Гайді Клум.

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