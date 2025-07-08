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Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Нетаньяху назвал Трампа человеком, который "устанавливает мир в странах и регионах один за другим".
Лидер Израиля Беньямин Нетаньяху выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Израильский глава вручил американскому ответное письмо.
Как отмечается, на ужине в Белом доме он вручил президенту США письмо с номинацией.
«Вы устанавливаете мир в странах и регионах один за другим», — заявил Нетаньяху.
Президент США удивленно и восхищенно принял письмо, поблагодарив лидера Израиля.
«Что ж, спасибо большое. Это большая честь», — ответил Трамп.
Ранее речь шла о том, что президент США Дональд Трамп на протяжении многих лет был одержим властями, местью своим врагам и получением Нобелевской премии мира.
Издание отмечает, что сейчас администрация Трампа агрессивно подталкивает его к Нобелевской премии. Это было подтекстом пятничного спора в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским.