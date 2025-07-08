ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
170
Время на прочтение
1 мин

Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Нетаньяху назвал Трампа человеком, который "устанавливает мир в странах и регионах один за другим".

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Нетаньгу и Трамп

Нетаньгу и Трамп / © Associated Press

Лидер Израиля Беньямин Нетаньяху выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Израильский глава вручил американскому ответное письмо.

Об этом сообщает CNN .

Как отмечается, на ужине в Белом доме он вручил президенту США письмо с номинацией.

«Вы устанавливаете мир в странах и регионах один за другим», — заявил Нетаньяху.

Президент США удивленно и восхищенно принял письмо, поблагодарив лидера Израиля.

«Что ж, спасибо большое. Это большая честь», — ответил Трамп.

Ранее речь шла о том, что президент США Дональд Трамп на протяжении многих лет был одержим властями, местью своим врагам и получением Нобелевской премии мира.

Издание отмечает, что сейчас администрация Трампа агрессивно подталкивает его к Нобелевской премии. Это было подтекстом пятничного спора в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie